© Foto: adobe.stock.comSilber steuert auf die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch zu. Die jüngsten US-Inflationsdaten hatten das Edelmetall massiv unter Druck gesetzt. Die Lage ist kritisch. Ein Aspekt gibt jedoch Hoffnung. Silberpreis vor der Fed-Sitzung: Warum der Termin wichtig ist Die Gemüter am Silbermarkt sind erhitzt. Nach der Leitzinsanhebung durch die EZB richten sich die Blicke auf den kommenden Mittwoch (17. Juni). Der anstehende Fed-Termin baut eine gewaltige Drohkulisse auf, werden doch noch neben der Zinsentscheidung auch die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen veröffentlicht. Diese bergen die eigentliche Sprengkraft - …
Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002747026,XD0002746952,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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