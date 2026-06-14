DAX: Kommt eine "Erleichterungsrally

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 25 - 2026)

Wie schlägt sich der DAX aktuell im Spannungsfeld zwischen positiven Exportdaten, geopolitischen Risiken durch den Iran-Krieg und der jüngsten Zinswende der EZB? Nach einer volatilen Vorwoche ging der deutsche Leitindex bei 24.683 Punkten mit einem kleinen Wochenminus von rund 0,5% aus dem Handel.

Unsere DAX Prognose für die neue Handelswoche zeigt eine leicht bullische Tendenz: Die Charttechnik liefert aktuell ein 60-prozentiges Szenario für steigende Kurse, sofern die Bullen eine ganz bestimmte, kritische Hürde überwinden können. Erfahren Sie in unserer Analyse, welche Chartmarken jetzt über den Trend entscheiden.

US Präsident Trump hat für den heutigen Sonntag ein Friedensabkommen mit dem Iran angekündigt. Zur Stunde gibt es keine Details - sollte sich dies bewahrheiten, kann es deutlichen Aufwärtsschub für die weltweiten Börsenkurse geben - und die Ölkurse runtergehen.

?? DAX Key Takeaways (Auf einen Blick) Aktueller Trend: Der DAX verabschiedete sich mit 24.683 Punkten ins Wochenende. Die übergeordnete Tendenz für die neue Woche ist seitwärts bis aufwärts .

Politische Signale: Sollte ien Friedensabkommen mit dem Iran kommen, gibt es weltweiten Aufwind für die Börsen!

Die Schlüsselmarke: Der Index muss sich per Tagesschluss über der SMA20 (24.794 Punkte) festsetzen. Gelingt dies, ist der Weg frei für Kursziele bis zu 25.262 Punkten (Bull-Szenario: 60 - Wahrscheinlichkeit).

Das Risiko nach unten: Scheitern die Bullen an der SMA20 und rutscht der Markt unter die SMA200 per Tagesschluss, drohen Abgaben in Richtung 24.098 Punkte (Bear-Szenario: 40 - Wahrscheinlichkeit).

Fundamentaler Gegenwind: Trotz robuster deutscher Exporte (+0,9 - belasten die eingebrochenen Industrie-Aufträge (-3,8 - sowie die hartnäckige Inflation in der Eurozone (Energiekosten bei 3,2 - und den USA (4,2 - die Marktstimmung. Die EZB reagierte bereits mit einer Erhöhung des Einlagesatzes auf 2,25 %.

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