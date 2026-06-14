Linkedin kann eine "AI-Slop-Content-Müllhalde" sein: Das sagt selbst die Plattform-Beraterin Britta Behrens. Dennoch lohne es sich, die Plattform geschickt zu bespielen. Sie gibt Tipps, wie das gelingt. Selbst schreiben muss bei Linkedin niemand mehr: KI-Agenten analysieren Nachrichten, schreiben Posts und verfassen sogar Kommentare. Britta Behrens, Beraterin für die Plattform, weiß, dass Nutzer:innen so ihre Reichweite steigern wollen. Doch solche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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