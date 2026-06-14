Exportkontrollen für kritische Software sind nicht neu, doch ihre jüngste Anwendung sprengt alle Dimensionen. Die Trump-Regierung zwang ein führendes KI-Unternehmen über Nacht dazu, seine neuesten Modelle global für alle abzuschalten. Das im kalifornischen San Francisco ansässige KI-Unternehmen Anthropic musste am Freitagabend seine erst kurz zuvor veröffentlichten Sprachmodelle Fable 5 und Mythos 5 weltweit abschalten. Grund dafür sind weitreichende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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