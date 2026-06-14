Die Richtung stimmt wieder. Viele der heimischen Small und Mid Caps haben zuletzt angedeutet, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Doch das dürfte erst der Startschuss gewesen sein. Verziehen sich die dunklen geopolitischen Wolken, dürften die Werte aus der zweiten Reihe aus ihrer Lethargie erwachen und nachhaltig durchstarten.Bei Basler hat das Timing gepasst: Bei der Aktie des Spezialisten für Oberflächeninspektion wurde im Real-Depot bereits im Februar ein Fuß in die Tür gestellt. Nach anfänglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär