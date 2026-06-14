Mit dem EV5 hat Kia ein elektrisches Kompakt-SUV auf den Markt gebracht, das sich nicht über technische Spitzenwerte definiert. Stattdessen will der 4,61 Meter lange Stromer in einem der volumenstärksten Fahrzeugsegmente Europas seine Stärken an anderen Stellen ausspielen. Welche das sind und wo die Südkoreaner noch nachschärfen sollten, zeigt unser Fahrbericht. Der EV5 füllt bei Kia eine auffällige Lücke. Zwar ist die Marke bei Elektroautos längst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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