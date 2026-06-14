Gold gilt seit Jahrzehnten als einer der klassischen sicheren Häfen an den Finanzmärkten. Auch Goldminenaktien profitieren traditionell von geopolitischen Krisen und steigenden Goldpreisen. Doch ausgerechnet in einer Zeit eskalierender Spannungen zeigen viele Goldminenaktien ein Verhalten, das Anleger eher von Meme-Aktien kennen. Selbst einige Wall-Street-Strategen sprechen inzwischen offen davon, dass Gold wie eine Meme-Aktie gehandelt wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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