Apple - AAPL: Kundenbindung & Cashflows bleiben stark!

+17% beim EPS erwartet!

JETZT Swingtrade bei der Apple-Aktie? Earnings erst am 30. Juli! Aber: Wann kommen frische Impulse?

Apple (AAPL) - US0378331005

Rückblick: Etwas mehr mehr an positiven Impulsen hätte man sich von der Worldwide Developers Conference (WWDC) für die Apple-Aktie schon erwartet. Somit verharrt das Wertpapier nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch momentan an der blauen 50-Tagelinie. Gut möglich, dass der Bounce am kommenden Montag kommt, sofern der Gesamtmarkt die Aufwärtsentwicklung der letzten Tage fortsetzt. Das Halbjahresplus liegt bei knapp 4 Prozent. Für einen Aufwärtstrend reicht es wegen des tieferen Hochs vom Februar nicht ganz.

Apple-Aktie: Chart vom 12.06.2026, Kürzel: AAPL Kurs: 291.13 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kaufsignal wäre das Überschreiten der letzen beiden Tageskerzen, Kursziel das zuvor genannte Allzeithoch vom 8. Juni.

Mögliches bärisches Szenario

Apple enttäsucht in puncto KI und greift bei zentralen Komponenten auf den Wettbewerber Alphabet zurück. Somit könnte auch der Aktie bald die Luft ausgehen. Mit dem Stop Loss und den letzten beiden Tageskerzen beziehungsweise dem 50er-EMA können wir größere Kursverluste vermeiden.

Meinung

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2026 stellte Apple zahlreiche neue KI-Funktionen für iPhone, Mac und iPad vor und kündigte eine tiefere Integration externer KI-Modelle an. Besonders im Fokus stand die Öffnung der Plattform für KI-Anwendungen von Drittanbietern sowie neue Funktionen zur Automatisierung und Personalisierung. Die Börse reagierte jedoch verhalten, da viele Investoren auf deutlich größere Fortschritte bei KI-Agenten und einer umfassend modernisierten Siri gehofft hatten. Während Wettbewerber ihre KI-Assistenten zunehmend zu eigenständig handelnden digitalen Helfern ausbauen, gilt Apple derzeit noch als Nachzügler. Für die Aktie bleibt die Entwicklung der KI-Strategie daher ein zentraler Kurstreiber. Positiv wirken die enorme installierte Basis von mehr als 2.5 Milliarden aktiven Geräten, die hohe Kundenbindung und die starken Cashflows. Angesichts der bereits ambitionierten Bewertung erwarten Anleger jedoch stärkere Wachstumsimpulse, damit die Aktie ihre langfristige Aufwärtsbewegung fortsetzen kann. Die prognostizierten 17 Prozent EPS-Steigerung sind zwar im Branchenumfeld nicht bombastisch, für einen mehrwöchigen Swingtrade bis zu den Q2-Zahlen am 30. Juli, gibt es aber chartechnisch gute Voraussetzungen.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4276Milliarden USD

Meine Meinung zu AAPL ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.sharedeals.de/apple-aktie-das-ist-einfach-zu-wenig/

Veröffentlichungsdatum: 14.06.2026

Autor: Thomas Canali

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