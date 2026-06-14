Welche Aktie in Europa ist aktuell Ihr Favorit?Aus deutscher Sicht ist SAP die größte Herausforderung für einen Tech-Wert im DAX und auch für die Einordnung deutscher Technologie im internationalen Vergleich. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie KI den Sektor Software nachhaltig trifft. Die Nr. 1, Microsoft, steht in der gleichen Situation. Es geht darum, inwieweit es gelingt, KI in Softwareprogramme zu integrieren und mit welchen Ergebnissen. Beide Aktien verloren rd. 35 bzw. 50 % gegenüber den Topkursen und befinden sich in einer Bodenbildung. Nun bedarf es konkreter Aussagen beider zu dem genannten Thema. SAP ist immer noch die schwerste Aktie im DAX mit einem Gewicht von ca. 8,9 %, mithin auch ein wichtiger Träger der DAX-Tendenz. Die Bodenbildung auf der Ebene 130/135 € läuft. Der Topwert lag vor über 12 Monaten bei 283 €. Das ist das Potenzial für ein Investment im deutschen Tech-Sektor - wie erwähnt.Was erwarten Sie von Kevin Warsh?Kevin Warsh vertritt grundsätzlich einen anderen Ansatz als seine letzten Vorgänger. Am ehesten dürfte ein Vergleich mit Alan Greenspan zutreffen. Kevin Warsh sieht ein Schwergewicht seiner Überlegungen zur Inflation in der Entwicklung der Produktivität der Wirtschaft. Dies steht im Gegensatz zu einer Inflation, die aus dem Konsumsektor kommt. Greenspan vertrat eine ähnliche Einschätzung aus seinen langjährigen Erfahrungen als Berater der US-Stahlindustrie. Auch dort spielte die Produktivität die entscheidende Rolle. Mithin ist anzunehmen, dass die bisherige Diskussion über Zinsschritte einen anderen Hintergrund aufnimmt und die Konsequenzen ebenfalls einen anderen Grundtrend tragen. Greenspan vertrat deshalb in den vielen Vorträgen vor dem Senat stets eine sehr ambivalente Ansicht, ohne sich festzulegen. So ähnlich dürfte Warsh verfahren. Damit werden die Auguren der Fed-Politik ihre Probleme haben.Wann steigt Bitcoin wieder?Bitcoin ist eine Glaubensfrage. Ökonomische Gründe gibt es nicht. Die kreative Computertechnik dahinter ist zweifellos ein Phänomen. Doch Phänomene sind endlich und nicht unendlich. Beim gegenwärtigen Marktwert von rd. 1,23 Bio. $ bedarf es nur eines technischen Unfalls, um die Notierung für Bitcoin unter 60.000 $ fallen zu lassen. Dahinter stehen mit Sicherheit Versuche, dies aufzuhalten. Gerät aber ein solches Luftgebilde ins Rutschen, ist der übliche Weg vorgezeichnet. Ein Kursziel lässt sich dafür nicht nennen, aber erst bei 20.000 $ lässt sich ein technischer Boden erkennen oder annehmen. Viel Glück! Bitte beachten Sie auch die aktuelle Actien-Börse Nr. 24, Seite 2!