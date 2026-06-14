Bislang galt in der Astrophysik als nahezu unumstößlich, was am Ende des Lebenszyklus eines massereichen Sterns passiert. Doch aktuelle theoretische Modelle deuten darauf hin, dass dieser finale Kollaps etwas völlig Unerwartetes hervorbringen könnte. Wenn extrem massereiche Sterne ihren Brennstoff verbraucht haben, stürzen sie unter ihrer eigenen Schwerkraft in sich zusammen. Die in der Astrophysik etablierte Lehrmeinung geht davon aus, dass dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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