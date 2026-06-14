Beratungsfirmen vermarkten sich als Expert:innen für den verantwortungsvollen KI-Einsatz - und scheitern selbst an KI-generierten Halluzinationen. Solche irreführenden Studien können reale Folgen haben. Ein KPMG-Bericht über den weltweiten Einsatz von KI in Unternehmen enthielt offenbar Fallstudien, die auf Halluzinationen basieren. Wie die Financial Times berichtet, stellte das im Oktober veröffentlichte Dokument mit dem Titel "Exzellenz im Zeitalter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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