Ein plötzlicher Stopp bei einer stark gefragten Technologie löst weltweit eine intensive Debatte über Abhängigkeiten aus. Die Reaktionen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene zeigen, wie tief die Verunsicherung in der Industrie wirklich sitzt. Nachdem das Unternehmen Anthropic aus dem US-amerikanischen San Francisco auf Druck der US-Regierung den globalen Zugang zu seinen neuesten Modellen sperren musste, zeigt sich weltweit eine massive Verunsicherung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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