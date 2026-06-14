Ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran könnte den Ölmarkt in eine neue Phase führen. Im Mittelpunkt steht die Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels läuft. Für Anleger rücken damit Brent Öl, WTI Öl, Energieaktien, Raffineriewerte und Gaspreise wieder stärker in den Fokus.Poker um Hormus Die USA drängen auf eine rasche Vereinbarung mit Iran, die den Krieg beenden und die Straße von Hormus wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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