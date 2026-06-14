Alphabet hat sich an der Börse stark zurückgemeldet und zählt wieder zu den großen Gewinnern im Technologiesektor. Die Aktie von Alphabet ist in den vergangenen zwölf Monaten um rund 100 Prozent gestiegen. Doch ausgerechnet der KI Erfolg, Google Cloud und Europas Ruf nach digitaler Unabhängigkeit könnten nun die nächste Kursdebatte auslösen.KI treibt die Alphabet Aktie Der Google Mutterkonzern profitiert weiter von seiner dominanten Stellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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