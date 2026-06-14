Stefan Sommer und Timo Nützel nutzen sieben Monate lang die aussichtsreichsten Marktchancen - mit ausgewählten Optionsscheinen auf starke Trends.Künstliche Intelligenz prägt derzeit die Schlagzeilen an den Börsen. Gleichzeitig sorgen Entwicklungen in den Bereichen Energie, Rohstoffe oder Edelmetalle immer wieder für neue Chancen. Genau diese Vielfalt macht die Suche nach den großen Gewinnern so spannend - und steht im Mittelpunkt des Börsenbriefs Xtrem-Depot von Stefan Sommer und Timo Nützel.Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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