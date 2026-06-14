In Metas "Applied-AI"-Team brodelt es. Der Frust der zum Training von KI-Modellen abkommandierten Entwickler:innen entlud sich zuletzt bei einer internen Präsentation. Ein hochrangiger Manager nannte den KI-Kurs von Meta "brutal" und "wahnsinnig". Im März 2026 hatte Meta ein sogenanntes "Applied-AI"-Team auf die Beine gestellt und diesem rund 6.500 Software-Entwickler:innen zugeteilt. Ihre Aufgabe soll es sein, die KI-Forscher:innen in Metas Superintelligence ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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