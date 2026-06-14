© Foto: OpenAIFlauschig, schlau und immer dabei: "Familiar" soll zum KI-Freund im Haushalt werden - doch genau das macht den Roboter so brisant.Eine neue Generation von Haushaltsrobotern ist im Anmarsch. Eine der neuesten Entwicklungen stammt von Colin Angle, dem Schöpfer des Saugroboters Roomba. Der weiche, flauschige und etwa hundegroße Roboter namens "Familiar" nutzt künstliche Intelligenz, um enge Bindungen zu den Haushaltsmitgliedern aufzubauen, indem er von Raum zu Raum wandert und Informationen über seine Besitzer sammelt. Roboter bergen Risiken. Jede Maschine, die beispielsweise eine Verbindung zum Internet herstellen kann, birgt Sicherheitsrisiken. Eine Studie aus dem Jahr 2009 von der …
Enthaltene Werte: EU0009652759Den vollständigen Artikel lesen
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