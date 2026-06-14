XRP Prognose im Juni, warum die nächste Abstimmung im Senat alles entscheiden könnte

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Die XRP Prognose hängt im Juni 2026 an einem einzigen Gesetzentwurf, der den US-Senat passieren muss. Der Kurs liegt bei etwa 1,13 Dollar und steckt seit dem Zusammenbruch am 1. Juni unter der 1,30-Dollar-Marke fest. Warum bewegt sich der Preis nicht, obwohl die regulatorischen Fortschritte so deutlich sind wie nie zuvor? Der CLARITY Act hat den Legislativkalender des Senats erreicht, nachdem er das Banking Committee mit 15 zu 9 Stimmen passierte. Gleichzeitig stiegen die Zuflüsse in XRP-ETFs auf ein Jahreshoch. Dieser Artikel zeigt, welche Kursziele die Modelle berechnen und warum die kommenden Wochen für die XRP Prognose entscheidend sein könnten.

XRP Prognose zwischen Regulierung, ETF-Zuflüssen und technischer Schwäche

XRP notiert bei etwa 1,13 Dollar und erholt sich langsam vom 2026-Tief bei 1,09 Dollar. Seit dem Zusammenbruch des symmetrischen Dreiecks am 1. Juni bleibt der Kurs unter 1,30 Dollar gefangen. Der RSI liegt bei etwa 39, was auf eine überverkaufte Lage hindeutet. Die unmittelbare Unterstützung liegt bei 1,20 Dollar, während ein Bruch darunter den Weg Richtung 1,00 Dollar öffnen könnte. Die XRP Prognose steht damit an einem technisch kritischen Punkt.

Der CLARITY Act passierte am 14. Mai das Senate Banking Committee mit 15 zu 9 Stimmen und erreichte laut Yahoo Finance am 1. Juni den Legislativkalender als Nr. 423. Eine Monte-Carlo-Analyse zeigt eine Basisspanne von 1,26 bis 1,46 Dollar, wobei der Median auf 1,56 Dollar steigt, falls der CLARITY Act den Senat passiert. Das obere Dezil erreicht 2,20 Dollar bei vollständiger regulatorischer Klarheit. Laut CoinDCX liegen die ETF-Zuflüsse auf einem 2026-Hoch, was die Nachfrage stützt. Die Escrow-Freigabe am 1. Juni brachte frisches Angebot, das historisch jedoch stets absorbiert wurde. Das XRPL-Upgrade am 15. Juni soll die Transaktionseffizienz verbessern und die institutionelle Adoption weiter stärken.

Dennoch sieht Polymarket weniger als 3 Prozent Wahrscheinlichkeit für XRP über 2 Dollar bis Monatsende. XRP hat seit Anfang Juni rund 13 Prozent verloren, und die Korrelation mit dem breiteren Kryptomarkt bleibt hoch, solange Bitcoin unter 64.000 Dollar handelt. Die Wettmärkte spiegeln die Skepsis des breiten Marktes wider, obwohl die fundamentalen Fortschritte in dieser Deutlichkeit ohne Beispiel sind. Die institutionelle Glaubwürdigkeit braucht Jahre, während sich Vorverkaufsfenster in Wochen schließen. Genau dieser Kontrast lenkt den Blick auf einen Einstieg, der nicht auf die nächste Senatsabstimmung wartet, sondern auf ein einzelnes Listing-Ereignis setzt.

Pepeto zeigt, warum ein Listing-Fenster schneller schließt als regulatorische Klarheit

Die XRP Prognose beweist, dass regulatorische Meilensteine wie der CLARITY Act den Kurs über Monate kaum bewegt haben. Wer nach einem schnelleren Katalysator sucht, findet bei Pepeto das Gegenstück zur langsamen institutionellen Zeitrechnung. Die vollständige Krypto-Börse wurde von der Person aufgebaut, die den originalen Pepe-Coin mitgründete und ohne fertige Produkte auf 11 Milliarden Dollar skalierte. Die echte Prüfung eines Vorverkaufs besteht darin, ob die Werkzeuge dahinter das investierte Geld schützen, und Pepeto besteht diese Prüfung bereits vor dem Listing-Tag.

Vor dem Start ließ das Team jeden Smart Contract von SolidProof prüfen, und die vollständigen Ergebnisse liegen öffentlich zugänglich vor. Die kettenübergreifende Brücke verbindet Token über verschiedene Netzwerke ohne Kosten und hält jede Position vollständig, wenn Geschwindigkeit zählt. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer Geld sendet, und macht aus bloßem Vertrauen etwas Überprüfbares.

Über 10,25 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf während derselben Angst, die XRP auf das 2026-Tief drückte. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet die Entwicklung, und der aktuelle Einstiegspreis von 0,0000001875 Dollar wird nach dem nahenden Binance-Listing nicht mehr verfügbar sein. Das geschätzte Potenzial liegt beim 100- bis 300-Fachen, wobei keine Projektion sicher ist. Jede Wallet, die vor dem Ende dieses Nachrichtenzyklus einsteigt, hält eine Position, die der Markt danach zu einem höheren Preis verfolgen wird.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt institutionelle Fortschritte, die den Preis noch nicht erreicht haben. Regulierung und ETF-Zuflüsse könnten den Kurs heben, aber der Pepeto-Vorverkauf erzählt eine andere Geschichte. Das SolidProof-Audit, die Bilanz des Mitgründers und das nahende Binance-Listing geben frühen Investoren eine Überzeugung, die die Masse noch nicht teilt. Von außen zuzusehen ist das Bedauern, das dieser Markt für jene bereithält, die den Einstieg sahen und warteten. Die XRP Prognose verlangt Geduld, der Pepeto-Vorverkauf verlangt eine Entscheidung.

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FAQs

Wie sieht die XRP Prognose für Juni 2026 aus?

XRP notiert bei etwa 1,13 Dollar mit einer Monte-Carlo-Basisspanne von 1,26 bis 1,46 Dollar. Falls der CLARITY Act den Senat passiert, steigt der Median auf 1,56 Dollar. Pepeto bietet mit seinem nahenden Binance-Listing und über 10,25 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital einen schnelleren Katalysator als die regulatorische Zeitlinie von XRP.