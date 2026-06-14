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Die wichtigsten Krypto News dieser Woche kommen aus einem Markt, der in tiefer Angst feststeckt. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei rund 21 Punkten, und die meisten Coins verlieren an Wert. Doch ausgerechnet MORPHO ist gegen diesen Trend um bis zu 10 Prozent gestiegen. Der Auslöser ist eine der größten Finanzierungsrunden in der Geschichte der dezentralen Finanzen. Investoren wie Paradigm, a16z und Ribbit stecken 175 Millionen Dollar in das Lending-Projekt. Für viele Leser stellt sich die Frage, warum institutionelles Kapital genau jetzt in DeFi fließt, während Bitcoin unter 64.000 Dollar handelt und die meisten Altcoins im Minus stehen. Dieser Beitrag fasst die Krypto News rund um MORPHO zusammen und zeigt, wohin Kapital trotz Angst fließt.

Krypto News zu MORPHO: 175 Millionen Dollar Finanzierung von Paradigm und a16z im Juni 2026

Die aktuellen Krypto News zu MORPHO drehen sich um eine Finanzierungsrunde, die selbst in einem Angstmarkt auffällt. Laut BanklessTimes schloss die Morpho Association am 9. Juni eine Runde über 175 Millionen Dollar ab. Angeführt wurde sie von Paradigm, a16z und Ribbit, bei einer Bewertung von rund 2 Milliarden Dollar. Es ist die größte Finanzierung in der Geschichte des Projekts und eine der größten im gesamten DeFi-Bereich. Der MORPHO Kurs stieg daraufhin um bis zu 8,5 Prozent auf rund 2,00 Dollar.

Das Handelsvolumen sprang laut Yahoo Finance um mehr als 70 Prozent auf rund 29 Millionen Dollar. Das Handelsvolumen sprang um über 70 Prozent. Beteiligt waren auch Apollo, Circle Ventures und VanEck - ein klares Zeichen, dass große institutionelle Häuser die Schwächephase für strategische Zukäufe nutzen, statt abzuwarten.

Morpho optimiert Zinssätze für Kredite und Einlagen über mehrere Netzwerke und zählt zu den meistgenutzten Lending-Protokollen auf Ethereum und Base. Mit der Finanzierung baut das Team Morpho V2 mit festen Zinsen aus. Auch der Stripe-nahe Dienst Tempo bindet Morpho ein - ein klares Zeichen für die Nachfrage nach dieser DeFi-Infrastruktur.

Charttechnisch steht die Marke von 2,10 bis 2,23 Dollar als Widerstand im Weg. Ein Bruch darüber bestimmt die nächste Bewegung. Doch bei 2 Milliarden Dollar Bewertung ist der größte Sprung oft schon vorbei - genau deshalb schauen manche Anleger auf Einstiege, deren Listing erst noch bevorsteht.

Pepeto überschreitet 10,2 Millionen Dollar im Vorverkauf, während DeFi-Kapital frisches Interesse weckt

Die Krypto News zu MORPHO zeigen, dass institutionelles Kapital trotz extremer Angst in DeFi-Infrastruktur fließt, sofern der Katalysator stark genug ist. Bei einem gelisteten Token mit Milliardenbewertung sind die größten Sprünge jedoch oft schon eingepreist. Genau deshalb schauen manche Anleger auf Vorverkäufe, deren Preis fest steht und deren Börsenzugang erst noch bevorsteht - ein Muster, das in früheren Zyklen die größten Renditen lieferte.

Der Pepeto-Vorverkauf hat über 10,2 Millionen Dollar gesammelt und bietet einen festen Einstiegspreis von 0,0000001875 Dollar bei einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Der Pepeto-Vorverkauf hat über 10,2 Millionen Dollar gesammelt, bei einem festen Einstiegspreis von 0,0000001875 Dollar und 420 Billionen Gesamtmenge. Der strukturierte Aufbau hält den Preis auf einer Stufe - jeder Käufer erhält denselben Kurs, unabhängig davon, was Bitcoin oder Ethereum an dem Tag tun.

PepetoSwap ermöglicht den direkten Handel, ein Risiko-Bewerter prüft die Sicherheit neuer Token vor dem Kauf. Zusammen lösen diese Werkzeuge die größten Probleme kleiner Inhaber auf älteren Plattformen.

Über 10,2 Millionen Dollar flossen organisch in den Vorverkauf - inmitten von Rekord-Angst ein seltenes Signal. SolidProof hat die Verträge geprüft, die Ergebnisse sind öffentlich einsehbar. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team steuert auf das erwartete Binance-Listing zu - der Moment, der aus Vorverkaufseinstiegen handelbare Positionen macht. Der Vorverkauf nähert sich dem Ende, und der heutige Preis wird danach nicht mehr verfügbar sein.

Fazit zu den Krypto News rund um MORPHO

Selbst in tiefster Angst sucht Kapital klare Katalysatoren. MORPHO mit Milliardenbewertung bewegt sich langsamer als ein junger Vorverkauf. PepetoSwap und der Risiko-Bewerter stehen, das erwartete Binance-Listing macht diese Einstiege bald handelbar. Frühe Inhaber vergleichbarer Projekte wissen: Die großen Bewegungen kamen nur einmal, und der Einstieg vorher stand offen. Auf pepetocoin.com stehen der aktuelle Preis und alle Werkzeuge des Netzwerks - nach dem Listing dürfte beides nicht mehr zu denselben Bedingungen verfügbar sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum ist MORPHO im Juni 2026 gestiegen?

MORPHO stieg um bis zu 10 Prozent, nachdem die Morpho Association 175 Millionen Dollar von Paradigm, a16z und Ribbit bei einer Bewertung von rund 2 Milliarden Dollar eingesammelt hatte - eine der größten DeFi-Finanzierungen überhaupt.

Warum gewinnt Pepeto während eines Markt-Crashs an Zulauf?

Pepeto gewinnt an Zulauf, weil der feste Vorverkaufspreis sich nicht mit dem Markt bewegt und funktionierende Werkzeuge sowie ein erwartetes Binance-Listing auch in der Angst Kapital anziehen, und alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.