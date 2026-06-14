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Die Cardano Prognose für 2026 hängt an einer einzigen Frage, nämlich ob das Leios Upgrade ADA aus einem Fünfjahrestief befreien kann. Der Coin notiert aktuell bei rund 0,17 Dollar und damit etwa 95 Prozent unter seinem Rekord von 3,09 Dollar. Der öffentliche Testnet startet am 23. Juni und zielt auf mehr als 1000 Transaktionen pro Sekunde. Eine solche Zahl könnte verändern, wie der Markt die gesamte Blockchain künftig bewertet. Doch reicht ein erfolgreicher Test allein aus, um die Cardano Prognose spürbar nach oben zu drehen? Genau das ist die Frage, die Anleger derzeit am meisten beschäftigt, zumal auch eine Ankündigung von Charles Hoskinson für neue Unsicherheit sorgte.

Cardano Prognose und das Leios Upgrade, das alles verändern könnte

Der öffentliche Leios Testnet von Ouroboros geht am 23. Juni live und gibt Entwicklern erstmals Zugriff auf ein Skalierungssystem mit über 1000 Transaktionen pro Sekunde, wie CoinMarketCap berichtet. ADA fiel im vergangenen Monat um rund 42 Prozent auf etwa 0,17 Dollar und erreichte Werte, die seit Dezember 2020 nicht mehr zu sehen waren. Auslöser war auch eine Ankündigung von Charles Hoskinson, der eine Pause nahm und vor möglichen Schwächen in Teilen des Ökosystems warnte, wie Coinpedia festhält. Die aktuelle Cardano Prognose für Juni reicht damit von etwa 0,22 bis 0,36 Dollar.

Als entscheidende Marke gilt dabei 0,28 Dollar, an der sich eine stärkere Erholung zeigen müsste. Diese Zahlen setzen jedoch voraus, dass der Test gelingt und sich der Gesamtmarkt stabilisiert. Der RSI fiel dabei in einen der am stärksten überverkauften Bereiche seiner Geschichte und signalisiert eine technisch erschöpfte Lage. Gleichzeitig stieg die Zahl der aktiven Adressen auf den höchsten Wert seit vier Monaten, was auf wachsendes Interesse hindeutet.

Der Fear and Greed Index fiel zeitweise auf einen Wert von 8 und damit in den Bereich extremer Angst. Trumps Absage der Iran-Angriffe brachte am 11. Juni kurz Erleichterung, doch die entscheidende Fed-Sitzung am 17. Juni steht noch aus. Changelly erwartet für die Jahresmitte im Schnitt etwa 0,17 Dollar mit einem möglichen Anstieg gegen Jahresende. Damit zeigt die Cardano Prognose ein Bild aus kurzfristiger Schwäche und langfristiger Hoffnung auf die Upgrades.

Die Van Rossem Hard Fork und steigende Stablecoin-Liquidität könnten die Nachfrage stützen, doch ADA muss zunächst 0,28 Dollar zurückerobern. Selbst die optimistische Annahme bedeutet aus heutiger Sicht etwa eine Verdopplung über Monate. Viele Anleger stellen sich deshalb die Frage, wo eine frühere Einstiegschance auf deutlich größere Bewegungen wartet.

Pepeto liefert bereits, während die Cardano Prognose auf den Testnet wartet

Die Cardano Prognose setzt auf den Leios-Testnet am 23. Juni und auf Monate weiterer Entwicklung, bevor sich der Kurs wesentlich bewegen dürfte. In derselben Zeit erreicht ein Projekt seine eigenen Meilensteine, ohne dass Inhaber auf einen Testnet warten müssen. Ein früherer Binance Experte trat dem Team bei und half beim Aufbau einer Börse, die bereits funktioniert.

Jeder Vertrag durchläuft den Risiko-Scanner, bevor Kapital fließt, sodass die Token im Wallet bereits auf Schwächen geprüft sind. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token ohne Gebühr zwischen Netzwerken, sodass gebundenes Kapital frei fließt, ohne dass Kosten die Rendite schmälern. Zusammen bilden Risiko-Scanner und Bridge eine Sicherheitsschicht um jeden Handel auf der Pepeto Börse, und dieser Schutz ist heute bereits aktiv. ADA Inhaber warten dagegen noch monatelang darauf, dass aus einem Testnet ein Mainnet wird.

Bereits über 10,2 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf, während der Fear and Greed Index auf 8 fiel. Die Aussicht zeichnet eine Erholung in kleinen Schritten, während der Einstieg bei Pepeto zu 0,0000001875 Dollar eine ganz andere Größenordnung eröffnet. Als abgesichert gilt der Vorverkauf, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und schon vor dem Start ohne eine einzige Beanstandung bestätigt hat. Das Kapital, das während des schwächsten Angstwerts 2026 hereinfließt, zeigt, wer an eine Neubewertung durch das Listing glaubt.

Die Wallets, die heute am Vorverkauf teilnehmen, folgen einem Muster, das frühe Meme-Coin-Käufer im Rückblick gerne stärker genutzt hätten. Der Unterschied liegt weniger im Coin selbst als im Zeitpunkt des Einstiegs, und dieser Zeitpunkt verschwindet, sobald der Handel beginnt.

Fazit zur Cardano Prognose

Auch mit Leios am Horizont verlangt die Cardano Prognose von ADA Inhabern Vertrauen darauf, dass aus einem Testnet erst ein funktionierendes Produkt wird. Der Einstieg bei Pepeto wird nächste Woche nicht mehr zum gleichen Preis bestehen. Wer in der Krypto Welt früh dabei war, handelte meist heute statt es auf morgen zu verschieben. Über 10 Millionen Dollar, die während extremer Angst eingesammelt wurden, zeigen, dass die Wallets nicht auf eine Erlaubnis warten. Dieselbe Entscheidung ist auf der Seite des Projekts noch möglich, bevor das Binance-Listing sie dauerhaft entfernt. Wer wartet, solange das Fenster offen ist, riskiert rückblickend einen der größten verpassten Momente dieses Zyklus.

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