Ethereum (ETH/USD) hat nach dem jüngsten Ausverkauf zwar erste Stabilisierungsansätze gezeigt, doch von einer Entwarnung kann noch keine Rede sein. In der letzten Analyse stand bereits die Schlüsselzone nach dem Abverkauf im Fokus. Genau dort muss ETH in der kommenden Handelswoche beweisen, dass die Käufer mehr als nur eine Stabilisierung oder kurze Gegenbewegung zustande bringen. Spannung voraus Nach dem Rückfall unter die breite Widerstandszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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