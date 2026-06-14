Anzeige / Werbung

Die wichtigste Meldung der Krypto News in dieser Woche betrifft ZCASH, das nach einem versteckten Code-Fehler rund 50 Prozent seines Wertes verlor. Der Kurs fiel von etwa 629 Dollar auf rund 270 Dollar und hat sich inzwischen auf über 415 Dollar erholt. Gleichzeitig steckt der breite Markt in extremer Angst, denn Bitcoin notiert nahe 63.800 Dollar, und der Fear-and-Greed-Index zeigt mit 21 Punkten extreme Angst. Dieser Artikel analysiert den ZCASH-Vorfall, die technische Reaktion und die Krypto News, die den Markt im Juni 2026 bewegen. Das Ironwood-Upgrade im Juli könnte das Vertrauen wiederherstellen. Während der breite Markt Verluste meldet, wächst ein Vorverkauf, dessen Netzwerk bereits funktioniert.

Krypto News der Woche, wie ein Bug ZCASH erschütterte und was jetzt folgt

ZCASH war diese Woche die zentrale Geschichte in den Krypto News. Ein Fehler im Orchard Shielded Pool existierte seit Mai 2022, wurde aber erst Ende Mai 2026 während eines Audits von Shielded Labs entdeckt. Der Bug hätte es theoretisch ermöglicht, nicht erkennbare ZEC zu erzeugen, was die Vertrauensbasis der Privatsphäre-Münze direkt angriff. Die Entwickler reagierten schnell und führten am 2. Juni einen Emergency Soft Fork durch, der den Orchard Pool deaktivierte. Zu diesem Zeitpunkt notierte ZCASH bei etwa 587 Dollar.

Am 3. Juni folgte der NU6.2 Hard Fork als vollständige Reparatur, und laut CoinMarketCap sprang der Kurs kurzzeitig auf 629 Dollar, bevor er bis zum 5. Juni auf rund 270 Dollar einbrach. Die Erholung auf 415 Dollar zeigt Stärke, und das Ironwood-Upgrade im Juli wird einen neuen Shielded Pool mit unabhängiger Supply-Prüfung einführen. Berichte zeigen, dass ein großer Wal am 10. Juni 11,9 Millionen Dollar auf einen ZCASH-Rebound setzte.

Laut CoinDesk akkumuliert Multicoin Capital ebenfalls, und der Shielded Pool erreichte mehrjährige Hochstände. Der gesamte Kryptomarkt steckt in extremer Angst, die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei rund 2,1 Billionen Dollar. ETF-Abflüsse bei Bitcoin und Ethereum verstärken den Verkaufsdruck, und der Fed-Zinsdruck hält die Risikobereitschaft niedrig. Strategy verkaufte erstmals seit 2022 Bitcoin, was die Stimmung zusätzlich belastete, und die US-Iran-Militärschläge verstärkten die Risikoaversion global. Selbst Altcoins mit starken Fundamentaldaten fallen in einem solchen Umfeld, weil Panikverkäufe keine Unterschiede machen. In vergangenen Zyklen begannen die größten Renditen genau in solchen Phasen extremer Angst.

Pepeto sammelt Kapital, während der Kryptomarkt Verluste verarbeitet

Der ZCASH-Bug zeigt, was passiert, wenn Code nicht vor dem Launch geprüft wird. Bei Pepeto prüfte SolidProof den gesamten Code, bevor der erste Dollar floss. Während die Krypto News Abflüsse und Bugs melden, hält Pepeto die Zuflüsse aufrecht, weil jedes Werkzeug vor dem Listing fertiggestellt wurde. PepetoSwap verarbeitet Token-Trades ohne Gebühren, sodass jeder investierte Dollar vom Einstieg bis zum Ausstieg vollständig erhalten bleibt. Die kettenübergreifende Brücke bewegt Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten.

Ein Risiko-Scanner prüft Vertragsadressen in Echtzeit, sodass Nutzer Betrug vermeiden, bevor Geld ihre Wallets verlässt. Die jüngsten Schlagzeilen über Code-Fehler werden daher nie den Namen Pepeto tragen. Der Vorverkauf hat über 10,25 Millionen Dollar eingesammelt, und die Summe steigt täglich, während die Krypto News weiterhin Verluste und Abflüsse melden.

Der Vorverkaufspreis beträgt 0,0000001875 Dollar pro Token bei 420 Billionen Gesamtmenge, und dieser Preis ändert sich dauerhaft, sobald das erwartete Binance-Listing die Token in frei handelbare Vermögenswerte verwandelt. Hinter Pepeto steht derselbe Kopf, der PEPE aus dem Nichts zu einer Milliardenbewertung führte, und diesmal existiert ein funktionierendes Netzwerk hinter dem Einstieg. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet die Entwicklung. Die Adressen, die jetzt Token kaufen, sichern sich den Einstieg, den das Listing-Ereignis dauerhaft als Boden markiert. Die Bedingungen gleichen vergangenen Zyklen, nur mit stärkerer Technik dahinter, und genau deshalb fließt Kapital während der Angst weiter.

Fazit

Die Krypto News blitzen Warnungen, doch der Pepeto-Vorverkauf wächst mitten im Sturm. PepetoSwap, der Risiko-Scanner und über 10,25 Millionen Dollar eingesammeltes Kapital rücken Pepeto in den Fokus, während der breite Markt unter extremer Angst leidet. Den Vorverkauf zu finanzieren ist eine Wette auf einen Mitgründer, dessen Rechnung bereits einmal aufging. Die Formel mit stärkeren Werkzeugen dahinter zu wiederholen ist genau das Muster, das die Geschichte in jedem Zyklus belohnt hat. Die Krypto News werden sich ändern, aber der Einstiegspreis nicht, und jeder Tag ohne Entscheidung ist ein Tag näher am Listing, das den Einstiegspreis dauerhaft verändert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum sind die Krypto News im Juni 2026 so negativ?

Bitcoin notiert nahe 63.800 Dollar, der Fear-and-Greed-Index steht bei 21 Punkten, und ZCASH verlor nach einem Code-Fehler rund 50 Prozent. ETF-Abflüsse und Fed-Zinsdruck verstärken den Verkaufsdruck. Pepeto bietet mit PepetoSwap, einem Risiko-Scanner und einem SolidProof-Audit die geprüfte Alternative, die während der Angst weiter Kapital einsammelt.