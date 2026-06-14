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Cardano ist auf 0,16 Dollar gefallen und hat damit den tiefsten Stand seit fünf Jahren erreicht laut Daten von CoinMarketCap. In nur einem Monat verlor ADA rund 42 Prozent an Wert, während die Marktkapitalisierung unter sechs Milliarden Dollar rutschte. Ein kürzlich offengelegter Partitions-Bug aus dem Jahr 2022 spaltete die Blockchain kurzzeitig in zwei getrennte Verläufe und verschärfte die Vertrauenskrise. Gleichzeitig nähert sich auf dem Wochenchart ein Death Cross, das erste seit Dezember 2022. Damals markierte dieses Signal allerdings den Beginn einer Bodenbildung, was erfahrene Trader als Kontraindikator werten. Der Leios-Prototyp für eine 50- bis 60-fache Steigerung des Transaktionsdurchsatzes wurde bereits fertiggestellt. Cardano-Gründer Charles Hoskinson warnte zuletzt öffentlich vor einer Welle von Projektausfällen im Ökosystem.

ADA Prognose unter Druck nach Governance-Krise, Partitions-Bug und Death Cross

ADA notiert am 14. Juni 2026 bei rund 0,17 Dollar und hat damit 94 Prozent seit dem Allzeithoch von 3,10 Dollar verloren laut CoinMarketCap. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 6,4 Milliarden Dollar bei einer umlaufenden Menge von 36,2 Milliarden ADA. In den vergangenen sieben Tagen legte ADA rund 9,5 Prozent zu, nachdem der Kurs Anfang Juni auf ein Kapitulationstief bei 0,147 Dollar gefallen war. Der RSI erholte sich leicht von seinem historischen Tiefstand, bleibt aber unter 40 und signalisiert weiterhin Schwäche, während der Clarity Act im US-Senat die Kryptoregulierung vorantreiben könnte.

Die Cardano Foundation stornierte den für Singapur geplanten Summit 2026, nachdem der Treasury-Antrag über 7,8 Millionen ADA die erforderliche Zweidrittelmehrheit um 1,46 Prozentpunkte verfehlte. Ein kürzlich offengelegter Partitions-Bug, der auf eine Delegations-Schwachstelle aus dem Jahr 2022 zurückgeht, spaltete die Chain kurzzeitig in zwei parallele Verläufe. Auf der Entwicklungsseite wurde der Leios-Prototyp fertiggestellt, der eine 50- bis 60-fache Steigerung des Transaktionsdurchsatzes ermöglichen soll. Coinpedia setzt das Jahreshoch bei 0,36 Dollar an, während Cryptopolitan unter verbesserten Bedingungen bis zu 1,33 Dollar für möglich hält.

Whale-Wallets mit mindestens einer Million ADA kontrollieren mittlerweile 67 Prozent des gesamten Angebots laut Santiment-Daten. Dieses Akkumulationsverhalten bei Großanlegern steht im scharfen Kontrast zur Panik unter Kleinanlegern. Die ADA Prognose für Juni bewegt sich laut Changelly zwischen 0,15 und 0,30 Dollar, wobei 0,28 Dollar als entscheidendes Ausbruchsniveau gilt. Selbst bei einem Anstieg auf 1,33 Dollar entspräche das vom aktuellen Niveau aus einem Gewinn von 700 Prozent über mehrere Monate. In einem Markt, der nach schnelleren Ergebnissen sucht, richtet sich das Kapital zunehmend auf Einstiege mit kürzerem Zeithorizont.

Pepeto: Über 10 Millionen Dollar Presale-Kapital, während ADA auf Fünfjahrestiefs fällt

Während die ADA Prognose von Governance-Problemen, dem Partitions-Bug und dem gescheiterten Summit belastet wird, lenken vorsichtige Anleger ihr Kapital in Projekte, bei denen eine einzelne Abstimmung nicht den gesamten Kurs zerstören kann.

Pepeto hat sich einen Platz in der Diskussion um die ADA Prognose gesichert, weil der Presale über zehn Millionen Dollar einsammelte, während Cardano fast die Hälfte seines Wertes verlor. Bevor ein einziger Dollar in den Presale floss, ließ das Team die gesamte Plattform und alle Smart Contracts von SolidProof auditieren und die Ergebnisse auf der Blockchain veröffentlichen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren, sodass Halter keinen Wert verlieren, wenn sich eine Gelegenheit auf einer anderen Blockchain ergibt. Der integrierte Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer Mittel sendet, und erkennt so die Fallen, die Wallets zerstören.

Jede Woche fließt weiteres Kapital in den Presale, und Käufer sichern sich Positionen bei 0,0000001871 Dollar, bevor Börsen den Handel eröffnen. Wer die Geschichte früherer Presale-Listings studiert, erkennt ein wiederkehrendes Muster, bei dem Token nach dem ersten großen Börsenzugang ein Vielfaches ihres Einstiegspreises erreichten. Der Beweis liegt in den Zahlen, denn größere Positionen treffen regelmäßig von Whale-Wallets ein, die auf das bevorstehende Binance-Listing setzen. Die Handelsplattform arbeitet bereits live und zeigt jedem Nutzer die Daten an, die für die nächste Entscheidung relevant sind.

Alle Fakten zusammengenommen wirkt Pepeto wie einer der am besten strukturierten Presale-Einstiege des Jahres 2026. Jedes Wallet, das während der Panik rund um die ADA Prognose einstieg, positioniert sich für Ergebnisse, die Cardano von seinem aktuellen Tief aus in diesem Zeitraum nicht liefern kann.

Fazit

Die ADA Prognose zeichnet einen Markt, der zwischen Whale-Akkumulation und zerbrechender Governance gespalten ist. ADA trägt trotz der Erholung auf 0,17 Dollar weiterhin langfristiges Potenzial, doch Pepeto bietet eine deutlich höhere Obergrenze, weil der Mitgründer des Original-Pepe-Tokens, der ohne Produkte eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreichte, diese Rechnung bereits bewiesen hat. Pepeto bewegt sich mit demselben Angebot von 420 Billionen Token auf sein Binance-Listing zu, und dieses Mal steht eine funktionierende Börse hinter jedem Token. Wer jetzt einsteigt, setzt auf ein Muster, das sich in früheren Zyklen bewährt hat. Der Presale bleibt das Zeitfenster, das sich nach dem Listing dauerhaft schließt und allen offensteht, die heute handeln.

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