Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 15, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|1329308 B.C. Ltd.
|June 29, 2026
|August 5, 2026
|AS
|Adonis Minerals Corp.
|July 2, 2026
|August 7, 2026
|A
|Alimentation Couche-Tard Inc.
|July 8, 2026
|September 2, 2026
|A
|Artemis Gold Inc.
|June 17, 2026
|August 5, 2026
|AG
|Bluesky Digital Assets Corp. %
|May 27, 2026
|July 6, 2026
|AS
|Ciscom Corp.
|July 1, 2026
|August 20, 2026
|AS
|CopperEx Resources Corporation
|July 2, 2026
|August 6, 2026
|S
|Cypress Hills Resource Corp.
|June 29, 2026
|August 12, 2026
|AGS
|Digi Power X Inc.
|June 29, 2026
|August 18, 2026
|AS
|Dixie Gold Inc.
|July 6, 2026
|August 20, 2026
|A
|EDM Resources Inc.
|July 6, 2026
|August 21, 2026
|AG
|First Atlantic Nickel & Cobalt
|June 30, 2026
|August 13, 2026
|AS
|FuelPositive Corporation
|July 2, 2026
|August 11, 2026
|AGS
|GREAT RED LAKE GOLD CORP.
|June 9, 2026
|July 27, 2026
|A
|Gamma Resources Ltd.
|July 6, 2026
|August 12, 2026
|AG
|Goldbank Mining Corporation *
|June 23, 2026
|July 28, 2026
|AGS
|Group Eleven Resources Corp.
|June 29, 2026
|August 11, 2026
|AG
|High Tide Inc.
|June 29, 2026
|August 11, 2026
|S
|Highland Critical Minerals Corp
|June 9, 2026
|July 27, 2026
|A
|Irving Resources Inc.
|June 29, 2026
|August 19, 2026
|AG
|Kingsview Minerals Ltd.
|June 9, 2026
|July 27, 2026
|A
|LAKE VICTORIA GOLD LTD
|June 30, 2026
|August 7, 2026
|A
|Lithium Africa Corp.
|July 3, 2026
|August 21, 2026
|A
|Max Power Mining Corp.
|June 30, 2026
|August 20, 2026
|S
|Mineros S.A. *
|June 1, 2026
|July 14, 2026
|S
|Monumental Energy Corp.
|July 3, 2026
|August 7, 2026
|AGS
|NEVADA KING GOLD CORP
|July 2, 2026
|August 20, 2026
|AS
|Nicola Mining Inc.
|June 30, 2026
|August 5, 2026
|AG
|Noble Iron Inc.
|June 29, 2026
|July 30, 2026
|AGS
|NuLegacy Gold Corporation
|June 29, 2026
|August 7, 2026
|AG
|O2Gold Inc.
|July 2, 2026
|August 13, 2026
|AS
|ONGWE MINERALS INC.
|July 3, 2026
|August 20, 2026
|AS
|PANTERA SILVER CORP
|July 3, 2026
|August 6, 2026
|AS
|Palisades Goldcorp Ltd
|July 2, 2026
|August 20, 2026
|AS
|Prism Resources Inc
|June 12, 2026
|July 23, 2026
|AGS
|Puranium Energy Ltd.
|June 19, 2026
|July 29, 2026
|AS
|QCK Gold Corp.
|July 14, 2026
|August 18, 2026
|AS
|Rare Element Resources Ltd.
|July 2, 2026
|August 26, 2026
|AG
|Reco Central Alberta Inc.
|June 23, 2026
|July 30, 2026
|S
|Reco International Group Inc.
|June 23, 2026
|July 30, 2026
|AG
|Sixty Six Capital Inc.
|July 3, 2026
|August 5, 2026
|AGS
|Skycap Investment Holdings Inc*
|May 11, 2026
|July 9, 2026
|AS
|TVI PACIFIC INC
|July 9, 2026
|August 18, 2026
|AG
|Temas Resources Corp.
|June 29, 2026
|August 13, 2026
|AGS
|Terrascend Corp.
|June 30, 2026
|August 24, 2026
|S
|VISION MARINE TECHNOLOGIES INC%
|May 15, 2026
|June 15, 2026
|S
|ZIMTU CAPITAL COM
|June 16, 2026
|July 21, 2026
|AG
|kneat.com, inc.
|June 25, 2026
|July 30, 2026
|S
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/301067
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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