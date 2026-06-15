Die TKMS-Aktie steht aktuell an einem charttechnisch entscheidenden Punkt und könnte schon bald die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben. Nach den starken Schwankungen der vergangenen Monate bewegt sich der Kurs in einer Zone, die sowohl die Grundlage für einen neuen Aufwärtsschub als auch für eine Fortsetzung der Korrektur bilden könnte. Entsprechend richten sich die Blicke nun auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Wie es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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