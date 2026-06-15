München (ots) -Die "Elefanten" machen einen großen Schritt Richtung erstmaligem Einzug in die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft - und setzen das nächste Ausrufezeichen! Auf das überraschende 2:1 im Testspiel gegen Frankreich folgt zum WM-Auftakt ein 1:0 gegen die zuvor 19 Spiele ungeschlagenen Ecuadorianer. Beide Male heißt der Siegtorschütze Amad Diallo. Gegen Ecuador schlug der Angreifer von Manchester United in der 90. Minute zu - und sorgt dafür, dass MagentaTV-Experte Mats Hummels in seiner Analyse bereits einen Haken hinter die aktuelle Tabelle der Gruppe E macht: "Ich glaube, die Tabelle sieht nach dem 3. Spieltag genauso aus. Deutschland und die Elfenbeinküste irgendwie gefühlt schon mit anderthalb Beinen weiter. Beide, weil die Elfenbeinküste noch gegen Curacao spielt. Deutschland ist mit dem Torverhältnis schon sehr nah dran - selbst wenn beide Spiele schiefgehen - unter die besten Gruppendritten zu kommen."Nach dem deutschen Auftaktsieg gegen Curacao ist Hummels voll des Lobes für Nathaniel Brown, der mit Tor und Vorlage glänzte: "Er ist ein toller Fußballer, ein feiner Techniker. Er kann auch in den engen Räumen spielen, weswegen er in Frankfurt auch oft auf die 6, auf die 8 gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das auch bei dem Turnier seine Aufgabe wird. Er fühlt sich da wohl, er kann das. Die Geschichte, dass er mit Tor und Vorlage hier rausgeht, dann noch mit so einem schönen Tor, ist perfekt, freut mich unheimlich für ihn!"Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Spiel der Gruppe E zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador - den nächsten deutschen Gegnern. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Weiter geht's seit 03.20 Uhr mit dem Duell zwischen Schweden und Tunesien in Gruppe F. Ab 07.00 Uhr gibt es Folge 5 des "Breakfast Club", bevor ab 16.20 Uhr Topfavorit Spanien gegen Kap Verde antritt - live bei MagentaTV. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, 44 davon exklusiv.Elfenbeinküste - Ecuador 1:0Nach Frankreich im letzten Testspiel vor der WM schocken die Ivorer auch Ecuador - erneut in Person von Amad Diallo in der 90. Minute. Zuvor trafen die Ecuadorianer gleich zweimal Aluminium und müssen sich erstmals unter Trainer Sebastián Beccacece und zum ersten Mal seit einem 0:1 gegen Brasilien im September 2024 geschlagen geben. Die Elfenbeinküste hingegen setzt sich in der Tabelle hinter Deutschland und träumt mehr denn je vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft."Sieht aus, als würde der Präsident einfahren!": Mitten in der Schalte zu Reporter Max Giesen kommt das DFB-Team nach dem 7:1-Sieg gegen Curacao wieder in seinem WM-Quartier in Winston-Salem an. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=M0dhUDMveTFVcGFYN3hiL0FlRmFYeVQ1QktyaXl6YkYrTmxWVDhRQWxWYz0=MagentaTV-Experte Mats Hummels mit seinem Fazit nach dem ersten Spieltag in der deutschen Gruppe E: "Unser erstes Resümee: Deutschland wird die Gruppe gewinnen! Und mein zweites Resümee: Die nächsten beiden Spiele werden ein ganz anderes Kaliber als Curacao heute. Beide Mannschaften haben absolut Qualität, defensiv und offensiv. Die Spiele werden deutlich spannender, interessanter und enger als unser Auftakt heute."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ekw2dlRmMmJtcjM1NkFFMmNEQ3JaS1N0K3JrNEVhVnhhcUdkTXZnSlYwRT0=Mats Hummels über die Rollenverteilung in der deutschen Gruppe nach dem 1. Spieltag: "Ich glaube, die Tabelle sieht nach dem 3. Spieltag genauso aus. Deutschland und die Elfenbeinküste irgendwie gefühlt schon mit anderthalb Beinen weiter. Beide, weil die Elfenbeinküste noch gegen Curacao spielt. Deutschland ist mit dem Torverhältnis schon sehr nah dran, selbst wenn beide Spiele schiefgehen, unter die besten Gruppendritten zu kommen. Die beiden Teams gehen heute zufrieden schlafen."... über die deutsche Startelf: "Ich fand, die Startelf hat sich schon relativ deutlich rauskristallisiert. Das ist auch die nachvollziehbare Startelf. [...] Ich finde es auch gut, dass er es so gemacht hat: Keine wilde Aufstellung, sondern direkt mit der Mannschaft, die bis zum Ende so durchziehen soll."... zu den Wechseln: "Es war auf jeden Fall perfekt. Jamal [Musiala] hat 'nur' 60 Minuten machen müssen, hat aber gute 60 Minuten gekriegt. Und dann konnte er andere Spieler schon in einen Turnier-Rhythmus bringen. Ich fand es interessant, wen er eingewechselt hat. Ich glaube schon, dass die Spieler, die er gebracht hat, für ihn die sind, die auch für ihn auf den jeweiligen Positionen die ersten Nachrücker sind. Natürlich Toni Rüdiger, bei dem es auch die Frage gab, ob vielleicht Waldemar Anton Nummer 3 in der Innenverteidigung sein könnte. Waldemar Anton stellt er dann auf rechts hinten. Er will diese Spieler, bei denen er schon damit rechnet, dass sie ihre Einsätze bei diesem Turnier kriegen könnten, ihnen schon einen gewissen Rhythmus gibt."Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=NG83YTdBUVZPQlhUcUpXUk1PTk1YcW5XcFJVMjE0b1liRHJmaHMyeU1kWT0=Mats Hummels mit großem Lob für Nathaniel Brown: "Er hat mir sehr gut gefallen, auch die ganze Saison schon in Frankfurt. Er ist ein toller Fußballer, ein feiner Techniker. Er kann auch in den engen Räumen spielen, weswegen er in Frankfurt auch oft auf die 6, auf die 8 gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das auch bei dem Turnier seine Aufgabe wird. Er fühlt sich da wohl, er kann das. Die Geschichte, dass er mit Tor und Vorlage hier rausgeht - dann noch mit so einem schönen Tor - ist perfekt, freut mich unheimlich für ihn. Er ist auf jeden Fall ein Topspieler, ein Topspieler für die nächsten Jahre für den jeweiligen Verein und die deutsche Nationalmannschaft. Das freut mich für uns und für ihn sehr!"... ob er sich auf der Linksverteidigerposition behauptet hat oder es noch ein Wechselspiel geben wird: "Kann ich natürlich nicht ausschließen. Mein Gefühl ist, dass er sich schon festgesetzt hat in der Startaufstellung und da auch - sofern er nicht mal eine Aussetzer-Leistung im Negativen hat - dann auch drinbleiben wird."Mats Hummels, MagentaTV-Experte zur Aussage von Nico Schlotterbeck, dass die Teamchemie im DFB-Team die beste seit seinem Debüt ist: "Das ist natürlich erstmal eine sehr gute Aussage. Ich finde auch, sie wirken so nach außen. Ich weiß gar nicht, wann er das erste Mal dabei war. Aber ich glaube, wir haben nicht so viele Länderspiele zusammen gemacht, als dass wir so viele Überschneidungen hätten. Das ist erstmal eine grundlegend gute Aussage. Man muss sagen, es heißt immer erstmal noch nichts. Gute Chemie ist erstmal etwas Schönes, was Gutes. Das wird mir in den letzten Jahren etwas zu hoch gehängt. Ich habe in Dortmund oft das Gefühl gehabt, immer wenn das gesagt wurde, wie besonders toll die Stimmung ist oder die Chemie, wurde das nächste Spiel nicht gewonnen. Deswegen ist es erstmal nur eine schöne Randnotiz, die nicht unwichtig ist. Aber aktuell sieht es gut aus."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=QW1WejVuZ1pjUHgzTzFadTVGeGNsRitKOWJXSlM1ZnZJa3czbFVpcUZTTT0=Mats Hummels, MagentaTV-Experte, über den ivorischen Shooting-Star Yan Diomande: "Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass er noch ein bisschen bleibt, weil er wirklich spektakulär und richtig gut ist. Was mir gerade in der kurzen Pause in Erinnerung gekommen ist: Dieses Feuer, das ich meinte. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, da haben sie [RB Leipzig] gegen Hoffenheim gespielt, führen 3:0 und er verletzt sich an der Schulter, bleibt lange liegen. Man denkt, das kann auf keinen Fall weitergehen. Er wird erstmal 1-2 Minuten behandelt, geht wieder auf den Platz, schmeißt sich in alles rein, macht eine Vorlage, macht ein Riesentor, fasst sich wieder an die Schulter, liegt auf dem Boden. Dann denke ich: 4:0. Der kommt nicht aus der Halbzeit raus, der schont sich. Trotzdem kommt er aus der Halbzeit wieder raus. Er geht jedem Ball defensiv hinterher, geht in die Zweikämpfe rein - obwohl man gesehen hat, dass er gehandicapt war. Er will, er will unbedingt. Und ich finde, das spürt man bei ihm. Ich liebe es, wenn man das einem Spieler anmerkt, dass er dieses Feuer in sich spürt, dass er nach ganz oben will! Deswegen traue ich ihm das auch zu."Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=QWlucTFNQXZ2VFdXWW5VNUFZZjAwNVN1YloxaHNyUS9PdnpJNGg4VXM1TT0=Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV (alle Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Montag, 15.06.2026ab 03.20 Uhr: Vorbericht Schweden - TunesienEXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Schweden - Tunesienab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Kap Verdeab 17.50 Uhr: Spanien - Kap Verdeab 20.20 Uhr: Vorberichte Belgien - Ägyptenab 20.50 Uhr: Belgien - Ägyptenab 23.20 Uhr: Vorberichte Saudi-Arabien - Uruguayab 23.50 Uhr: Saudi-Arabien - UruguayDienstag, 16.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Iran - Neuseelandab 02.50 Uhr: Iran - Neuseelandab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorbericht Frankreich - SenegalEXKLUSIV ab 20.50 Uhr: Frankreich - Senegalab 23.20 Uhr: Vorberichte Irak - NorwegenEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Irak - NorwegenMittwoch, 17.06.2026ab 02.20 Uhr: Vorberichte Argentinien - Algerienab 02.50 Uhr: Argentinien - Algerienab 05.20 Uhr: Vorberichte Österreich - Jordanienab 05.50 Uhr: Österreich - Jordanienab 08.20 Uhr: Breakfast Clubab 17.30 Uhr: Vorberichte Portugal - DR Kongoab 18.50 Uhr: Portugal - DR Kongoab 21.20 Uhr: Vorberichte England - Kroatienab 21.50 Uhr: England - KroatienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6294029