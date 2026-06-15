DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:
=== + DAX AUFNAHME -Hochtief HERAUSNAHME - Porsche Automobil Holding SE + MDAX AUFNAHME -Elmos Semiconductor - Porsche Automobil Holding SE - Siltronic - Suss Microtec HERAUSNAHME - Hochtief - Jungheinrich - Redcare Pharmacy - Ströer + SDAX AUFNAHME - Asta Energy Solution - Basler AG - Jungheinrich - LPKF Laser & Electronics - Redcare Pharmacy - Ströer - Vincorion HERAUSNAHME - Adesso - Borussia Dortmund - Elmos Semiconductor - ProSiebenSat.1 Media - Siltronic - Suss Microtec - Verve Group + TECDAX +++++ AUFNAHME - PVA TePla - Verbio HERAUSNAHME - 1&1 AG - Nagarro + FTSE-100 AUFNAHME - Aberdeen Group - Computacenter - Investec HERAUSNAHME - Berkeley Group - Mondi - Rightmove + STOXX-600 AUFNAHME - Acerinox - Aker - AT&S Austria Technologie - BAM Groep - Bank Millenium - Comet Holdings - Computacenter - Inficon - Kety - SES - Soitec - TGS HERAUSNAHME - Ambu - Bavarian Nordic - Big Yellow Group - B&M - Camurus - Christian Dior - Easyjet - Inwit - Sunbelt Rentals - Vidrala - Wallenstam - Wendel + S&P-500 AUFNAHME - Flex - Marvell Technology HERAUSNAHME - Campbell's - Pool Corp. + NASDAQ-100 AUFNAHME - Astera Labs - Coreweave - Nebius - Rocket Lab - Teradyne HERAUSNAHME - Charter Communications - Cognizant - Insmed - Verisk - Zscaler ===
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DJG/gos
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June 15, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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