An der Börse entstehen jeden Tag neue Chancen. Doch welche Werte sind jetzt am vielversprechendsten? Die Antwort gibt es hier: Der neue Börsenbrief TradingDay filtert konsequent nur die aussichtsreichsten Trading-Set-ups des Tages heraus. Börsenbrief-Autor Stefan Klotter liefert ab heute börsentäglich den besten Trade des Tages - inklusive eines exklusiv zugeschnittenen Hebelprodukts.Der Technologiesektor hat zuletzt eine kalte KI-Dusche erlebt. Nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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