Der Nahost-Konflikt hat die Märkte zuletzt belastet - jetzt sorgt ein möglicher Durchbruch für Erleichterung. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntagabend verkündet, dass ein Abkommen mit dem Iran "vollständig" sei. Die Börsen reagieren prompt: Ölpreise geben nach, Aktien-Futures ziehen deutlich an. Doch ist der Krieg nun wirklich vorbei?• Ölpreise unter Druck: Brent und WTI gaben deutlich nach.• Anleger schalten in den Risk-on-Modus• Starke Kursgewinne in Asien und bei den US-Futures.Die geopolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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