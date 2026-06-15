DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen feiern vorläufige Friedensvereinbarung - Ölpreise fallen stark

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des mittlerweile fast viermonatigen Iran-Kriegs sorgt am Montag an den ostasiatischen Börsen und im australischen Sydney für stark steigende Aktienkurse und deutlich sinkende Ölpreise. Die Unterzeichnung des Abkommens ist für Freitag geplant, wie US-Präsident Donald Trump und pakistanische Unterhändler mitteilten. Dann soll auch die unter anderem für Öltransporte so wichtige Wasserstraße von Hormus wieder geöffnet werden.

Anschließend wollen beide Seiten Gespräche über Irans Nuklearaktivitäten aufnehmen. Berichten zufolge könnten die USA ihre Angriffe auf den Iran aber wieder aufnehmen, falls kein Nuklearabkommen zustande kommt. Dennoch schürt die Absichtserklärung die Hoffnung auf eine sofortige Deeskalation.

Die Ölpreise setzen darauf ihre jüngste Talfahrt noch einmal stark beschleunigt fort. Brent-Öl verbilligt sich um knapp 5 Prozent auf 83,30 Dollar. Das ist das niedrigste Niveau seit Anfang März, kurz nach Beginn des Krieges. Vor Ausbruch der Angriffe hatte der Preis bei rund 70 Dollar gelegen.

An den Börsen explodieren die Indizes teilweise, in Seoul und in Tokio steigen sie knapp unter ihre Rekordhochs. Der technologielastige Kospi in Seoul macht einen Satz um 5,4 Prozent, in Tokio geht es für den breiten Topix um 3,2 Prozent nach oben, auch wenn dort von der heimischen Notenbank am Dienstag eine Zinserhöhung erwartet wird. Zumindest bestand darüber vor dem nun gefundenen vorläufigen Friedensabkommen im Handel allgemein noch Einigkeit. Die japanische Notenbank hatte wiederholt signalisiert, dass sie eine Zinserhöhung in Erwägung zieht, insbesondere angesichts des steigenden Inflationsdrucks durch den Iran-Krieg.

In Hongkong und in Shanghai fallen die Zuwächse moderater aus, dort geht es um bis zu 0,9 Prozent nach oben, im Sydney um 1,2 Prozent.

Zur guten Stimmung - insbesondere im Technologiesektor - trägt auch das gelungene Börsendebüt von SpaceX am Freitag bei, dem größten aller Zeiten. Die Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns beendete den ersten Handelstag mit einem Kursplus von rund 20 Prozent.

Die stark fallenden Ölpreise dürften weltweit für Entspannung bei den Inflationserwartungen sorgen. Von der US-Notenbank wurde für ihr Treffen in dieser Woche zwar keine Zinserhöhung erwartet, allerdings schlägt sich die neuste Entwicklung bei den Zinserwartungen nieder. Für die September-Sitzung wird nun nur noch mit einer rund 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung eingepreist. Zuvor waren es knapp 35 Prozent gewesen. Die Bank of Japan und auch die australische Notenbank werden am Dienstag über die Zinssätze entscheiden. Anders als von der japanischen Notenbank wurde von der australischen zuletzt kein Zinsschritt erwartet.

Unter den Einzelwerten machen in Tokio Softbank Group einen Satz um 11 Prozent, in Seoul verteuern sich SK Hynix um über 7 und Samsung Electronics um rund 4 Prozent.

In Sydney ziehen Sigma Healthcare um über 7 Prozent an. Das Unternehmen hat sein Interesse an einer Übernahme des britischen Einzelhändlers Boots zurückgezogen. Aussie Broadband verlieren knapp 5 Prozent mit der Ankündigung, dass das Jahresergebnis voraussichtlich in der Mitte der Prognosespanne liegen wird.

Auch für Woodside Energy geht es um rund 5 Prozent abwärts. Neben den deutlich fallenden Ölpreisen belastet hier die Mitteilung, dass das Unternehmen keine Gespräche über eine mögliche Übernahme durch Exxon Mobil führt. In Berichten hatte es in der Vorwoche geheißen, Exxon erwäge dies.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.913,10 +1,2 +2,3 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.134,29 +3,2 +17,8 08:00 Kospi (Seoul) 8.558,70 +5,4 +103,1 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.829,62 +0,5 -3,1 10:00 Shanghai-Composite 4.068,58 +0,9 +2,5 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.076,59 +1,0 +9,3 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.278,07 +4,5 -27,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.693,54 +0,6 +0,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:26 % YTD EUR/USD 1,1609 +0,4 1,1568 1,1562 -1,2 EUR/JPY 185,85 +0,3 185,32 185,42 +1,0 EUR/GBP 0,8631 +0,1 0,8624 0,8630 -1,0 USD/JPY 160,06 -0,1 160,21 160,34 +2,2 USD/KRW 1.511,50 -0,4 1.517,76 1.521,32 +4,9 USD/CNY 6,7575 -0,1 6,7626 6,7631 -3,4 USD/CNH 6,7574 -0,1 6,7633 6,7635 -3,1 USD/HKD 7,8354 +0,0 7,8349 7,8351 +0,7 AUD/USD 0,7079 +0,5 0,7043 0,7025 +6,1 NZD/USD 0,5854 +0,4 0,5833 0,5815 +1,7 BTC/USD 65.637,48 +2,6 63.963,86 62.958,49 -25,2 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,69 -4,9 -4,19 84,88 Brent/ICE 83,32 -4,6 -4,01 87,33 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.327,26 +2,6 108,49 4.218,77 Silber 70,43 +3,6 2,46 67,98 Platin 1.770,58 +3,1 53,06 1.717,52 (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.