Lahontan Gold: Diese Aktie steht vor einer Neubewertung!

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Der Goldmarkt steht derzeit im Schatten des Kriegs am Persischen Golf und des Börsengangs von SpaceX. Der Fokus der Investoren hat sich verschoben. Doch das bietet eben Chancen für antizyklische Investments.

Im Goldsektor sind die Bewertungen teils deutlich zurückgekommen. Dabei sind die strukturellen Trends intakt, wie jüngst die Citigroup in einer ausführlichen Studie schrieb. Demnach bestätigten deren Rohstoffanalysten ihr Kursziel für Gold auf Sicht von 6 bis 12 Monaten von 5.000 USD. Der langfristige Aufwärtstrend werde durch strukturelle Veränderungen wie die anhaltende Dedollarisierung, die Verschiebung globaler Lieferketten und Handelswege sowie die Goldkäufe durch weltweite Zentralbanken gestützt. J.P. Morgan und die Bank of America sind noch bullischer und sehen den Unzenpreis bei 6.000 bis 6.300 USD bis Jahresende. Lahontan Gold dürfte von diesen Entwicklungen massiv profitieren. Denn die Kanadier wollen bereits in einem Jahr mit dem Neubau der historischen Santa Fe-Mine in Nevada beginnen. Auf dem Weg dahin sollte es zu einer Neubewertung der Aktie kommen.

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Lahontan Gold: In einem Jahr ist Baubeginn!

Die größten Gewinne gibt es im Goldsektor immer dann, wenn eine Aktie vor einer Neubewertung steht. Dies passiert, wenn aus einem Explorer zunächst ein Developer und bald darauf ein Produzent wird. Denn mit den erwarteten Cashflows spielen plötzlich ganz andere Kennzahlen eine Rolle bei der Investmententscheidung und es kommt zu einer Neubewertung des Unternehmens. Hier treten dann nämlich die institutionellen Investoren auf den Plan, die sich in der Regel von kleinen Rohstofffirmen fernhalten.



Lahontan Gold befindet sich genau in diesem Sweet Spot und will dieses Jahr den wichtigen Schritt machen. Die Kanadier entwickeln in Nevada die historische Santa Fe-Mine. Hier wurden zwischen 1988 und 1995 bereits 359.202 Unzen Gold sowie 702.067 Unzen Silber gefördert - und zwar im sehr günstigen Heap Leach-Verfahren. Als der Goldpreis damals zu stark fiel, wurde die Mine geschlossen.



Lahontan Gold hat das Projekt nun schon weit vorangebracht. Seit drei Jahren treibt CEO Kimberly Ann das Projekt bereits voran (siehe Interview unten). Inzwischen hat sich bereits ein Bild für die künftige Produktion entwickelt. Bereits in einem Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Im ersten Quartal 2027 soll nämlich die finale Betriebsgenehmigung der Behörden erteilt werden, so Ann. Die Bauzeit selbst ist aufgrund der historischen Arbeiten und der exzellenten Infrastruktur mit lediglich sechs Monaten überschaubar. Wenn das Management den Bau wie geplant umsetzen kann, soll schon im vierten Quartal 2027 das erste Gold gegossen werden.

2026: Der Wendepunkt für die Aktie?

Dieses Jahr dürfte daher zum Wendepunkt für das Unternehmen werden. So soll schon in den kommenden Monaten die aktualisierte Ressourcenschätzung publiziert werden. Im Frühherbst will Lahontan Gold auch eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA; Preliminary Economic Assessment) vorlegen. Die ältere Studie sieht eine Produktion von 70.000 bis 80.000 Unzen Gold pro Jahr vor, bei niedrigen Cashkosten für die Produktion einer Unze Gold von unter 1.300 USD je Unze. Wichtig: Damals ging man von einem Goldpreis von 1.950 USD aus. Momentan liegt die Notiz bei mehr als 4.000 USD. Folgerichtig dürften die wirtschaftlichen Kennzahlen in der Studie deutlich besser ausfallen. Und auch eine moderne Ressourcenschätzung existiert schon! Heute verfügt Santa Fe über eine nach dem kanadischen Standard NI 43-101 (wird von unabhängigen Gutachtern erstellt) eine Ressource mit rund 1,95 Mio. Unzen Goldäquivalent, davon 1,54 Mio. Unzen Gold in der höherwertigen Kategorie "Indicated". Das ist bereits eine sehr gute Basis, wobei mit der neuen Studie ein deutlicher Sprung zu erwarten ist. Eine kurze Rechnung macht das Potenzial deutlich: Das Unternehmen wird heute mit rund 160 Mio. CAD bewertet. Rechnet man mit einem aktuellen Goldpreis von rund 4.000 USD kommt Lahontan auf einen NPV für Santa Fe über rund 472 Mio. USD. Das sind rund 660 Mio. CAD und damit mehr als das Vierfache der aktuellen Marktkapitalisierung.

CEO Kimberly Ann erklärt im Interview mit Lindsay Meltick die wichtigsten Entwicklungen bei Lahontan Gold!



Klasse Infrastruktur, zusätzliches Potenzial!

Lahontan Gold kann so schnell vorgehen, weil das Umfeld stimmt. Denn ob und wann ein Goldvorkommen in Produktion gebracht werden kann, entscheidet sich vor allem mit der Infrastruktur. Nevada ist ein Mekka des Goldabbaus. Hier im Südwesten der USA wurden schon mehrere hundert Millionen Unzen gefördert, dementsprechend sind hier die ganz großen Namen der Branche wie Barrick Mining oder Newmont vertreten. Lahontan kann somit auf versierte Arbeitskräfte, Energie- und Wasserzugang sowie gut ausgebaute Straßen setzen. So befindet sich die Mine unmittelbar südlich bzw. südwestlich des Nevada State Highway 361. Der Highway führt direkt an dem ca. 28 km² großen Konzessionsgebiet vorbei.

Lahontan will auch die Bonuspunkte sammeln!

Bisher überzeugt Lahontan mit seinen Explorationserfolgen. Neben der Ressource gibt es weitere Satellitenvorkommen, die später ebenfalls abgebaut werden können. Allerdings gibt es hier auch eine besondere Trophäe zu gewinnen. So fährt man ein zusätzliches Bohrprogramm auf den historischen Haufenlaugungs-Pads. Hier wurde während der früheren Produktion Gestein gesammelt und in wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen. Analysen ergaben, dass hier rund 200.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von ca. 0,34 g/t ungenutzt als zerkleinertes Gestein direkt an der Oberfläche liegen. Um diese Unzen nun auch in die Minenplanung aufnehmen zu können, gibt es ein Bohrprogramm mit einem Sonic Rig. Dieser wird insgesamt 96 kurze Löcher bohren. CEO Ann bezeichnet diese Unzen als "freies Gold", da es extrem günstig gefördert werden kann.

Fazit: Die Aktie hat viel Luft nach oben!

Finanziell steht Lahontan Gold solide da. Die Aktie hat sich gut entwickelt und nun wurde die Option ausgelöst, ausgegebene Warrants und Optionen einlösen zu lassen. Laut der Vorstandschefin sollen so 4 Mio. CAD dem Unternehmen ohne jegliche Verwässerung zufließen. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 0,38 CAD bleibt viel Raum nach oben. Anfang 2025 stand das Papier übrigens noch bei 3 kanadischen Cent.



Die nächsten Treiber werden sicherlich die neue Ressourcenstudie und die Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) werden. Wenn man eher konservativ eine Jahresproduktion von 70.000 Unzen pro Jahr unterstellt, liegt der Umsatz zu heutigen Goldpreisen bei mehr als 400 Mio. CAD. Bei einer Marge von 50% würde Lahontan Gold den aktuellen Börsenwert jedes Jahr als Gewinn einfahren. Wer auf Sicht von zwei Jahren Performance im Goldsektor sucht, sollte einen Einstieg erwägen.

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