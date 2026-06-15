Nach wochenlangen Verhandlungen haben die USA und der Iran nach Angaben der pakistanischen Vermittler sowie der US-Regierung eine vorläufige Einigung erzielt. "Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde", erklärte Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif.Kurzfassung:• USA und Iran haben nach Angaben beider Seiten sowie Pakistans eine vorläufige Einigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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