Geplante Markteinführungen neuer Genexpressions-Assays und erweiterte Multiplexing-Fähigkeiten sollen QIAcuity in einem der größten Anwendungsbereiche der Molekularbiologie positionieren

Erweitertes Angebot im Bereich der Zell- und Gentherapie sowie neue Möglichkeiten zur Workflow-Automatisierung stärken das digitale PCR-Ökosystem von QIAcuity

Neue Softwarefunktionen unterstützen standardisierte Analysen und Berichte über alle digitalen PCR-Workflows hinweg

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute neue Erweiterungen seines QIAcuity-Ökosystems für die digitale PCR (dPCR) bekannt gegeben. Im Fokus stehen dabei zusätzliche Möglichkeiten für Genexpressionsanalysen, ein erweitertes Assay-Portfolio sowie eine stärkere Standardisierung von Workflows, um die zunehmende Verbreitung der digitalen PCR in den Bereichen Life Sciences und Biopharma zu unterstützen.

Da Forschende verstärkt nach höherer Sensitivität, größerer Präzision und verbesserten Multiplexing-Fähigkeiten streben, findet die digitale PCR in immer mehr Anwendungsbereichen Verbreitung, in denen bislang üblicherweise qPCR-Technologien zum Einsatz kamen. Mit neuen Lösungen für Genexpressionsanalysen, erweiterten Automationsoptionen und zusätzlichen Analysefunktionen baut QIAGEN das QIAcuity-Ökosystem gezielt aus, um eine breitere Nutzung der digitalen PCR in Forschung und Biopharma zu fördern.

"Genexpressionsanalysen gehören zu den größten Anwendungsfeldern der Molekularbiologie und stellen eine bedeutende Wachstumschance für die digitale PCR dar", sagte Thierry Bernard, Vorstandsvorsitzender von QIAGEN. "Durch die Erweiterung des QIAcuity-Ökosystems um neue Assays, verbesserte Multiplexing-Fähigkeiten und zusätzliche Workflow-Lösungen unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden dabei, digitale PCR für ein noch breiteres Spektrum an Forschungs- und Biopharma-Anwendungen einzusetzen."

Zu den neuesten Erweiterungen des QIAcuity-Portfolios gehören:

Neue Lösungen für Genexpressionsanalysen mittels dPCR: QIAGEN plant, sein Portfolio im Laufe des Jahres 2026 um neue QIAcuity Gene Expression Assays zu erweitern, die Genexpressionsanalysen in Forschungsanwendungen mit Human-, Maus- und Rattenproben ermöglichen. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Einführung des neuen QIAcuity OneStep High Multiplex Probe PCR Kits, das die Analyse von bis zu zwölf RNA-Targets in einer einzigen Reaktion ermöglicht. Dadurch können Forschende umfassendere biologische Erkenntnisse gewinnen und gleichzeitig den Probenverbrauch, den manuellen Arbeitsaufwand und die Workflow-Komplexität reduzieren. Diese neuen Lösungen ergänzen die GeneGlobe-Plattform von QIAGEN, die Zugang zu mehr als zehn Millionen vorkonfigurierten Assays sowie Möglichkeiten für die Entwicklung kundenspezifischer Assays für spezialisierte Forschungsanforderungen bietet.

Erweitertes Portfolio für die Qualitätskontrolle in der Zell- und Gentherapie: Aufbauend auf seinem etablierten Portfolio an digitalen PCR-Lösungen für Anwendungen in der Zell- und Gentherapie erweitert QIAGEN sein Angebot an Tests zum Nachweis residualer DNA (residual DNA, resDNA), um weitere Produzentenzelllinien abzudecken, darunter Sf9/Baculovirus, Pichia pastoris, Vero und Maus. Zum Portfolio gehört zudem das kürzlich eingeführte QIAcuity HEK293 resDNA Sizing Kit, das eine präzise Bestimmung sowohl der Konzentration von Wirtszell-DNA als auch der Größenverteilung ihrer Fragmente ermöglicht und damit Entwicklungs- und Herstellungsprozesse in der Biopharmaindustrie unterstützt.

Verbesserte automatisierte Analyse- und Berichtsfunktionen mit der QIAcuity-Software 3.5: Die Veröffentlichung der QIAcuity-Software 3.5 ist für Ende diesen Monats geplant. Die neue Version bietet erweiterte Analysevorlagen sowie automatisierte Berichtsfunktionen, mit denen Anwenderinnen und Anwender Analyse- und Berichtsparameter bereits vor Beginn eines Laufs festlegen können. Die Software ermöglicht es Laboren, die Dateninterpretation und Berichterstellung mithilfe vordefinierter Analyse- und Berichtsvorlagen zu automatisieren und zu standardisieren. Durch die automatische Anwendung von Analyseparametern sowie die Erstellung von Berichten nach Abschluss eines Laufs können Labore manuelle Prüfschritte reduzieren und gleichzeitig Rückverfolgbarkeit, Konsistenz und operative Effizienz verbessern insbesondere in groß angelegten oder regulierten Arbeitsumgebungen.

Erweiterte Laborautomatisierung durch Integration von Hamilton: Zusätzlich zu den mit der QIAcuity-Software 3.5 eingeführten automatisierten Analyse- und Berichtsfunktionen können Kundinnen und Kunden durch QIAGENs Zusammenarbeit mit Hamilton die Einrichtung und Verarbeitung von QIAcuity dPCR-Nanoplatten automatisieren. Dies umfasst unter anderem die Probenvorbereitung sowie das Befüllen und Versiegeln der Nanoplatten. Die Integration in robotergestützter Systeme ermöglicht vollautomatisierte Workflows von der Assay-Vorbereitung bis zur Datenanalyse und hilft Laboren mit hohem Durchsatz dabei, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig Risiken durch manuelle Arbeitsschritte zu minimieren.

Die Verbreitung von QIAcuity nimmt in akademischen Einrichtungen, der Biopharmaindustrie und der klinischen Forschung weiter zu. Seit der Markteinführung wurden weltweit insgesamt mehr als 3.200 Systeme installiert. Mehr als 400 Kundinnen und Kunden nutzen inzwischen mehrere QIAcuity-Geräte und in über 1.100 wissenschaftlichen Publikationen wurde bereits Bezug auf die Plattform genommen. Der kontinuierliche Ausbau des QIAcuity-Ökosystems spiegelt QIAGENs Strategie wider, Kundinnen und Kunden beim Übergang von qPCR zu dPCR sowie bei der Umstellung auf zunehmend skalierbare, automatisierte und standardisierte dPCR-Workflows zu unterstützen.

Weitere Einzelheiten zu QIAGENs dPCR-Strategie, der technologischen Roadmap von QIAcuity sowie den Wachstumschancen der Plattform werden im Rahmen des bevorstehenden "QIAcuity Deep Dive" am Montag, den 15. Juni 2026, vorgestellt. Die Veranstaltung wird als Webcast übertragen und steht Investorinnen und Investoren, Analystinnen und Analysten sowie anderen Interessierten offen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.qiagen.com/English/investor-relations/events-and-presentations/QIAGEN-Deep-Dive--QIAcuity-digital-PCR/default.aspx

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 31. März 2026 beschäftigte QIAGEN rund 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Source: QIAGEN N.V.

Category: PCR Genomics

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