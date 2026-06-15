Die Aussicht auf ein Ende des Nahost-Konflikts hat den asiatischen Tech-Sektor zum Wochenstart kräftig angeschoben. Anleger griffen bei Technologiewerten beherzt zu und setzten damit auf ein deutlich freundlicheres Marktumfeld. Besonders stark präsentierte sich Softbank: Die Aktie des japanischen Techs legt um mehr als neun Prozent zu.• Hoffnung auf ein Ende des Nahost-Konflikts treibt den asiatischen Tech-Sektor zum Wochenstart an.• Softbank springt um mehr als neun Prozent und führt die Gewinnerliste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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