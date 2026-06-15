DJ PTA-News: Wurmtal Beteiligungen AG: Operatives Geschäft verkauft - Erneute Vollausschüttung für 2026/27 avisiert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wurmtal Beteiligungen AG: Operatives Geschäft verkauft

Erneute Vollausschüttung für 2026/27 avisiert

Übach-Palenberg (pta000/15.06.2026/07:08 UTC+2)

Operatives Geschäft verkauft

Erneute Vollausschüttung für 2026/27 avisiert

Übach-Palenberg, 15.06.2026 - Die Wurmtal Beteiligungen AG schlägt das nächste Kapitel ihrer Firmengeschichte auf. Mit der Übernahme der Kehmer Versicherungsmakler GmbH im Jahr 2020 startete die Gesellschaft als Beteiligungsholding neu durch. Im Jahr 2023 konnte die Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH akquiriert werden. Weitere Zukäufe wurden mit Blick auf die anziehenden Preise für Versicherungsmaklergesellschaften zurückgestellt, um die hohen Margen nicht zu verwässern. Die Wachstumsperspektiven wären folglich begrenzt geblieben. Am 12.06.2026 erfolgte der notarielle Verkauf der beiden genannten GmbHs und damit des gesamten operativen Geschäfts an die VERMAS Versicherungsmakler Service GmbH, einer Tochter der INFITECH GmbH aus München. Der Verkauf erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die ordentliche Hauptversammlung 2025/26 die Transaktion absegnet. Details zur ordentlichen HV werden in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Der Verkauf ist die absolut richtige Entscheidung", unterstreicht Vorstand Franz-Josef Lhomme. Weitere Zukäufe seien kaum mehr umsetzbar gewesen, ohne die hohen Margen zu verwässern. Mit der Übernahme durch die VERMAS Versicherungsmakler GmbH sei zeitgleich auch eine Nachfolgeregelung für die beiden Geschäftsführer Harald und Hubert Kehmer gefunden worden. Außerdem solle mit dem Verkaufserlös die seit Jahren praktizierte aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fortgesetzt werden. "Wenn die ordentliche HV der Transaktion zustimmt, wird es im kommenden Geschäftsjahr 2026/27 (30.04.) eine sehr hohe Ausschüttung geben", freut sich Lhomme. Da der Verkaufserlös nicht ins kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr 2025/26 falle, sei er somit nicht im Rahmen der jetzt anstehenden HV ausschüttbar.

Nachhaltige Ertragskraft gab den Ausschlag "Wir freuen uns, mit der Kehmer Versicherungsmakler GmbH sowie der Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH zwei neue Mitglieder bei VERMAS begrüßen zu dürfen", betont Dirk Bengesser, Geschäftsführer der VERMAS Versicherungsmakler Service GmbH. Die nachhaltig unter Beweis gestellte Ertragskraft sowie die positiven Perspektiven beider Gesellschaften hätten letztlich zum Vertragsabschluss geführt, so Bengesser. "Und dank unserer geballten Vertriebs-Power soll sich die Ertragsentwicklung nicht nur fortsetzen, sondern noch ausgebaut werden", gibt sich Bengesser überzeugt. Des Weiteren seien mit den beiden Zukäufen in der Metropolregion Rheinland rund um Aachen ein attraktiver Standort besetzt und hochwertige Neukunden akquiriert worden. * * * Die Wurmtal Beteiligungen AG investiert ausschließlich in etablierte Gesellschaften. Das Grundkapital ist nach der erfolgten Sachkapital-erhöhung in 1.475 Mio. Aktien eingeteilt. Die Aktie notiert im Freiverkehr der Börse Hamburg (WKN: 517630).

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Aussender: Wurmtal Beteiligungen AG Carlstraße 50 52531 Übach-Palenberg Deutschland Ansprechpartner: Franz-Josef Lhomme Tel.: +49 2451 9106415 E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de Website: www.wurmtal-beteiligungen.de ISIN(s): DE0005176309 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg, Hannover

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June 15, 2026 01:08 ET (05:08 GMT)