Die weltweit wichtigsten Börsen feiern zum Auftakt der neuen Handelswoche das jüngste Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Im Gegensatz zu den meisten anderen chinesischen Aktien präsentieren sich die Papiere von BYD schwach - und das, obwohl der Konzern erst kürzlich eine Kampfansage an die Konkurrenz gemacht hatte.BYD-Vorstandschef Wang Chuanfu verkündete auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche, dass BYD innerhalb der nächsten fünf Jahre gemessen an der Produktionsgröße zum weltweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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