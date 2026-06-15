Cathie Wood fackelt nicht lange: Nach dem spektakulären Börsendebüt von SpaceX griff ARK Invest massiv zu. Über vier ETFs kaufte die Starinvestorin rund 3,29 Millionen Aktien des neuen Börsen-Schwergewichts. Gleichzeitig wurden Positionen bei Tesla, AMD, Rocket Lab und Roku reduziert. Cathie Wood setzt nach dem Börsengang von SpaceX ein klares Zeichen. ARK Invest kaufte am 12. Juni über 4 seiner ETFs insgesamt rund 3,29 Millionen Aktien des Raumfahrt- und KI-Konzerns. Der größte Kauf entfiel auf den ARK Innovation ETF. Er erwarb rund 1,69 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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