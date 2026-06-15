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Dow Jones News
15.06.2026 08:15 Uhr
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(1)

MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges geeinigt. Die Blockade der Straße von Hormus soll wieder aufgehoben werden. "Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde", schrieb der vermittelnde Ministerpräsident Pakistans, Shehbaz Sharif, auf der Plattform X. Kurz darauf bestätigte auch US-Präsident Trump den Abschluss eines Abkommens mit Iran. Er genehmige die Öffnung der Straße von Hormus für eine mautfreie Schifffahrt und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade gegen iranische Häfen an, so Trump. Inzwischen teilte Trump mit, die Straße von Hormus werde erst am Freitag geöffnet. Grund dafür seien nötige Arbeiten zur Minenräumung. Auch die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen von einer Öffnung der Meerenge nach einer Unterzeichnung eines Rahmenabkommens am Freitag. Anschließend wollen beide Seiten Gespräche über Irans Nuklearaktivitäten aufnehmen, wie es heißt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine relevanten Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- US 
  14:30 Empire State Manufacturing Index Juni 
     PROGNOSE: 13,9 
     zuvor:  19,6 
 
  15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE: +0,3% 
     zuvor:  +0,7% 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE: 76,2% 
     zuvor:  76,1%

ÜBERSICHT INDIZES 

zuletzt +/- % 
E-Mini-Future S&P-500    7.529,25  +1,3 
E-Mini-Future Nasdaq-100  30.223,00  +1,9 
S&P/ASX 200 (Sydney)     8.921,90  +1,3 
Topix-500 (Tokio)      3.999,67  +3,0 
Kospi (Seoul)        8.508,87  +4,7 
Shanghai-Composite      4.079,59  +1,2 
Hang-Seng-Index (Hongkong) 24.852,16  +0,5

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr fest - Die Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des mittlerweile fast viermonatigen Iran-Kriegs sorgt für stark steigende Aktienkurse und deutlich sinkende Ölpreise. In Seoul und in Tokio steigen die Indizes knapp unter ihre Rekordhochs. In Tokio bremst auch nicht, dass von der heimischen Notenbank am Dienstag eine Zinserhöhung erwartet wird. Zumindest bestand darüber vor dem nun gefundenen vorläufigen Friedensabkommen im Handel allgemein noch Einigkeit. Die japanische Notenbank hatte wiederholt signalisiert, dass sie eine Zinserhöhung in Erwägung zieht, insbesondere angesichts des steigenden Inflationsdrucks durch den Iran-Krieg. Zur guten Stimmung - insbesondere im Technologiesektor - trägt auch das gelungene Börsendebüt von SpaceX am Freitag bei, dem größten aller Zeiten. Die Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns beendete den ersten Handelstag mit einem Kursplus von rund 20 Prozent. Unter den Einzelwerten machen in Tokio Softbank Group einen Satz um 11 Prozent, in Seoul verteuern sich SK Hynix um über 7 und Samsung Electronics um rund 4 Prozent. In Sydney ziehen Sigma Healthcare um über 7 Prozent an. Das Unternehmen hat sein Interesse an einer Übernahme des britischen Einzelhändlers Boots zurückgezogen. Aussie Broadband verlieren knapp 5 Prozent mit der Ankündigung, dass das Jahresergebnis voraussichtlich in der Mitte der Prognosespanne liegen wird. Auch für Woodside Energy geht es um rund 5 Prozent abwärts. Neben den deutlich fallenden Ölpreisen belastet hier die Mitteilung, dass das Unternehmen keine Gespräche über eine mögliche Übernahme durch Exxon Mobil führt. In Berichten hatte es in der Vorwoche geheißen, Exxon erwäge dies.

WALL STREET 

INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          51.202,26  +0,7  +353,51    50.848,75 
S&P-500         7.431,46  +0,5   +37,16    7.394,30 
NASDAQ Comp      25.888,84  +0,3   +79,18    25.809,66 
NASDAQ 100       29.635,95  +0,6  +189,77    29.446,18 
 
           Freitag  Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd  1,35 Mrd 
Gewinner       1.813   2.003 
Verlierer       937    772 
Unverändert       99     75

Etwas fester - Weiter fallende Ölpreise und der erfolgreiche Börsengang von SpaceX stützten die Kurse. Dazu kam ein überraschend deutlich gestiegener Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung, der Zinserhöhungsspekulatikonen dämpfte. SpaceX stiegen an ihrem ersten Handelstag um fast 20 Prozent. Ausgegeben zu 135 Dollar lag der letzte Kurs bei 61,11 Dollar. Damit knackte der Börsenwert von SpaceX die Marke von 2 Billionen Dollar. Andere Aktien des Raumfahrtsektors, die am Vortag kräftige, teils prozentual zweistellige Kursgewinne verbucht hatten, wurden verkauft. Anleger dürften hier Gewinne mitgenommen haben, möglicherweise mit der Absicht, diese in SpaceX umzuschichten. Virgin Galactic stürzten um 32 Prozent ab, Rocket Lab fielen um rund 11 und Ast Spacemobile um 15,5 Prozent. Adobe verbilligten sich um 6,8 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte zwar Rekordzahlen für sein zweites Geschäftsquartal vorgelegt und damit auch die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch wie bei anderen Branchenunternehmen auch bezweifelten die Anleger, dass sich die hohen Investitionen in KI-Anwendungen für den Konzern auszahlen werden. Auch der Abgang des Adobe-Finanzchefs, der zum Chipkonzern Marvell Technology wechselt, kam nicht gut an. Marvel schlossen 0,4 Prozent im Minus.

US-ANLEIHEN 

Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre    4,09 +0,02    4,11      4,04 
5 Jahre    4,21 +0,02    4,23      4,15 
10 Jahre   4,48 +0,02    4,51      4,44

Am Anleihemarkt legten die Renditen nach ihrem jüngsten Rücksetzer leicht zu. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,48 Prozent.

DEVISEN 

zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:26 % YTD 
EUR/USD     1,1614  +0,4   1,1568     1,1562  -1,1 
EUR/JPY     185,87  +0,3   185,32     185,42  +1,0 
EUR/GBP     0,8631  +0,1   0,8624     0,8630  -1,0 
USD/JPY     160,01  -0,1   160,21     160,34  +2,1 
USD/KRW    1.508,74  -0,6  1.517,76    1.521,32  +4,7 
USD/CNY     6,7572  -0,1   6,7626     6,7631  -3,4 
USD/CNH     6,7574  -0,1   6,7633     6,7635  -3,1 
USD/HKD     7,8352  0,0   7,8349     7,8351  +0,7 
AUD/USD     0,7081  +0,5   0,7043     0,7025  +6,1 
NZD/USD     0,5859  +0,5   0,5833     0,5815  +1,8 
BTC/USD    65.680,97  +2,7 63.963,86    62.958,49 -25,1

Der Dollar tendierte knapp behauptet, der Euro kostete zuletzt im US-Handel knapp 1,1580 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE 

zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold   4.320,89  +2,4   102,12    4.218,77 
Silber   70,17  +3,2    2,20      67,98 
Platin  1.759,69  +2,5   42,17    1.717,52

Beim Goldpreis tat sich wenig. Der Preis für die Feinunze sank im US-Handel um 0,2 Prozent auf 4.206 Dollar.

ÖL 

zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex   80,74  -4,9   -4,14      84,88 
Brent/ICE   83,55  -4,3   -3,78      87,33

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus drückte die Ölpreise. Brentöl verbilligte sich um 3,7 Prozent auf etwa 87 Dollar das Barrel. Im Montagshandel in Asien setzen die Preise ihre Talfahrt noch einmal stark beschleunigt fort vor dem Hintergrund der avisierten Wiederöffnung der Straße von Hormus. Brent-Öl fällt auf das niedrigste Niveau seit Anfang März, kurz nach Beginn des Krieges. Vor Ausbruch der Angriffe hatte der Preis bei rund 70 Dollar gelegen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

MERCK & CO

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für zwei auf Keytruda basierende Medikamentenkombinationen für bestimmte Patienten mit Nierenkrebs nach einer Operation bekommen. Die Zulassungen basieren auf einer Phase-3-Studie, die zeigte, dass die Kombination aus Keytruda und Welireg das Risiko eines Wiederauftretens, einer Ausbreitung des Krebses oder des Todes im Vergleich zu Keytruda plus Placebo um 28 Prozent senkte.

PARAMOUNT / WARNER BROS. DISCOVERY

Die 81 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount hat eine wichtige Hürde genommen. Das US-Justizministerium hat den Deal genehmigt. Der Zusammenschluss werde voraussichtlich den Wettbewerb "über das gesamte Medien- und Unterhaltungs-Ökosystem hinweg verbessern, mit Vorteilen für amerikanische Verbraucher und Arbeitnehmer", teilte die Kartellrechtsabteilung der Behörde mit. Die wettbewerbsrechtliche Genehmigung aus Europa steht unterdessen noch aus.

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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