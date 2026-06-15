The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2026
ISIN Name
XS2352748XXX ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
XS2364001XXX M.OIL HELLAS 21/26 REGS
US89236TJXXX TOYOTA M.CRD 21/26 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FZA NH 21/26
XS2355599XXX NATWEST MKTS 21/26 MTN
XS2355161XXX UBM DEVELOP. 21/UND.
XS2013618XXX ISS GLOBAL 19/26 MTN
XS2049767XXX CASTELLUM AB 19/26 MTN
XS1078218XXX SANDVIK 14/26 MTN
XS2013525XXX LLOYDS BANK 19/26 MTN
USP37110AXXX EMPRESA NAC.PET.16/26REGS
XS1077882XXX EMIR.TELECOM.GP 14/26 MTN
XS2769542XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000BU22XXX BUND SCHATZANW. 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2616
XS2785465XXX TOYOTA FIN. 24/26 MTN
XS2352436XXX LS FIN. 2017 21/26
CA11070TAXXX BRIT. COL.PROV. 2026
XS0944831XXX ROLLS-ROYCE 13/26 MTN
CH0305398XXX CA HOME LOAN SFH 15-26MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2026
ISIN Name
XS2352748XXX ASIAN DEV.BK 21/26 MTN
XS2364001XXX M.OIL HELLAS 21/26 REGS
US89236TJXXX TOYOTA M.CRD 21/26 MTN
DE000LB2BXXX LBBW FZA NH 21/26
XS2355599XXX NATWEST MKTS 21/26 MTN
XS2355161XXX UBM DEVELOP. 21/UND.
XS2013618XXX ISS GLOBAL 19/26 MTN
XS2049767XXX CASTELLUM AB 19/26 MTN
XS1078218XXX SANDVIK 14/26 MTN
XS2013525XXX LLOYDS BANK 19/26 MTN
USP37110AXXX EMPRESA NAC.PET.16/26REGS
XS1077882XXX EMIR.TELECOM.GP 14/26 MTN
XS2769542XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
DE000BU22XXX BUND SCHATZANW. 24/26
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2616
XS2785465XXX TOYOTA FIN. 24/26 MTN
XS2352436XXX LS FIN. 2017 21/26
CA11070TAXXX BRIT. COL.PROV. 2026
XS0944831XXX ROLLS-ROYCE 13/26 MTN
CH0305398XXX CA HOME LOAN SFH 15-26MTN
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