Die Edelmetalle haben zum Wochenstart kräftig angezogen. Sowohl Gold als auch Silber verzeichneten deutliche Zugewinne. Während Silber bereits ein wichtiges positives charttechnisches Signal liefern konnte, steht dieses bei Gold allerdings noch aus. Beflügelt werden die Edelmetalle von der Entwicklung im Nahen Osten.• Gold und Silber legen zum Wochenstart deutlich zu.• Silber hat bereits wichtige charttechnische Hürde übersprungen.• Treiber der Rally ist die Entspannung im Nahen Osten.Die Feinunze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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