Frankfurt am Main (ots) -Ehemaliger 1KOMMA5°-Manager soll Wachstum und Internationalisierung vorantreiben- Ehemaliger 1KOMMA5°-Managing-Director Jan Dahnke wird VP Sales bei Debtist- Dahnke soll die internationale Expansion sowie die Skalierung des Vertriebsteams vorantreiben- Die Verpflichtung erfolgt kurz nach dem Einstieg des Private-Equity-Investors Norvestor und markiert die nächste Wachstumsphase von DebtistDebtist gewinnt Jan Dahnke als neuen Vice President Sales. Der ehemalige Managing Director von 1KOMMA5° wechselt zum Frankfurter Unternehmen für digitales Inkasso und wird künftig die weitere Skalierung des Vertriebs verantworten.Mit der neu geschaffenen Position reagiert Debtist auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der skandinavische Private-Equity-Investor Norvestor die Mehrheit an Debtist übernommen hat, um die europaweite Expansion des Unternehmens weiter zu beschleunigen.Erfahrung im Aufbau wachstumsstarker TeamsJan Dahnke bringt umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Vertriebsorganisationen mit. Zuletzt war der 38-Jährige über drei Jahre für 1KOMMA5° tätig, einem der führenden Anbieter für die Elektrifizierung von Eigenheimen in Deutschland.Dort verantwortete er zunächst den Aufbau des Standorts Rostock und leitete später als Managing Director den Berliner Standort sowie den gesamten ostdeutschen Markt aus Vertriebsperspektive. Insgesamt arbeiteten rund 180 Mitarbeitende über mehrere Standorte hinweg in seinem Verantwortungsbereich. Zuletzt übernahm Dahnke zusätzlich Verantwortung für den dänischen Markt.Vor seiner Zeit bei 1KOMMA5° war Dahnke neun Jahre im Familienunternehmen Caravan-Center Dahnke tätig, zuletzt als COO.Fokus auf Wachstum und SkalierungBei Debtist übernimmt Dahnke ein bestehendes Vertriebsteam, das im Laufe des Jahres deutlich weiter ausgebaut werden soll. Gemeinsam mit dem Managementteam soll er insbesondere die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestalten, die internationale Expansion vorantreiben und den wiederkehrenden Umsatz in den kommenden Monaten signifikant steigern."Ich hatte immer sehr viel Spaß und Leidenschaft dabei, Teams aufzubauen und zu neuen Höchstleistungen zu motivieren. Genau das möchte ich jetzt auch bei Debtist tun. Nicht nur das Produkt, sondern auch die bisherige Wachstumsstory und die Vision des Unternehmens haben mich überzeugt, meine Leidenschaft künftig Debtist zu widmen", sagt Jan Dahnke.Tony Zabel, Co-Founder von Debtist, ergänzt: "Mit Jan gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebs- und Skalierungsexperten, der bereits mehrfach bewiesen hat, wie man Teams, Standorte und Märkte erfolgreich entwickelt. Gerade in unserer aktuellen Wachstumsphase und mit Blick auf die weitere Internationalisierung ist das ein wichtiger Schritt für Debtist."Debtist setzt weiter auf europaweite ExpansionDebtist wurde 2023 gegründet und entwickelt eine KI-basierte Plattform für digitales Forderungsmanagement und Inkasso. Das Unternehmen ist derzeit in Deutschland, den nordischen Ländern sowie im Vereinigten Königreich aktiv.Mit dem kürzlich erfolgten Einstieg von Norvestor hat Debtist einen wichtigen Meilenstein in seiner Unternehmensentwicklung erreicht. Der skandinavische Private-Equity-Investor unterstützt Debtist künftig dabei, die internationale Expansion weiter zu beschleunigen und zusätzliche europäische Märkte zu erschließen.Neben Wachstumskapital bringt Norvestor umfangreiche Erfahrung beim Aufbau internationaler Software- und Technologieunternehmen mit. Gemeinsam verfolgt Debtist das Ziel, die eigene Plattform europaweit weiter zu skalieren und die Digitalisierung des Forderungsmanagements in Europa weiter voranzutreiben.Über DebtistDebtist ist ein technologiegetriebenes Unternehmen für Forderungsmanagement und Inkasso, gegründet im Jahr 2023 mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Die proprietäre, KI-basierte Plattform von Debtist ersetzt manuelle Prozesse durch eine vollständig digitale und hochautomatisierte Lösung, die die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt - von vorgerichtlichem Mahnwesen bis hin zur langfristigen Überwachung und Realisierung von Forderungen. Durch die Analyse von Schuldnerdaten, die Segmentierung von Forderungen und die kontinuierliche Optimierung der Ansprache verbessert Debtist die Einziehungsquoten und stellt gleichzeitig regulatorische Konformität und Transparenz über verschiedene Märkte hinweg sicher. Debtist bedient mittelständische und große Unternehmen und ist aktuell in Deutschland, den nordischen Ländern und im Vereinigten Königreich aktiv.Mehr erfahren unter: www.debtist.comPressematerial: https://debtist.notion.site/debtist-press-kitPressekontakt:Debtist GmbHMarketing & PRLaura SchottTaunustor 1D - 60310 Frankfurt am MainE: l.schott@debtist.dehttps://www.debtist.com/Original-Content von: Debtist GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178729/6294066