Die Finanzwelt hat den größten Börsengang der Geschichte erlebt. SpaceX sammelte rund 75 Milliarden Dollar ein und startete mit einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen Dollar an der Nasdaq. Der IPO verbindet gleich mehrere große Storys: Raumfahrt, Satelliten-Internet, künstliche Intelligenz und den Mythos Elon Musk.• Der geringe Streubesitz trifft auf eine enorme weltweite Nachfrage.• Die hohe Bewertung nimmt viele Jahre künftigen Wachstums vorweg.• Für Anleger bleiben etablierte KI-Infrastrukturwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär