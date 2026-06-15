© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpaEin diplomatischer Durchbruch sorgt für fallende Ölpreise und steigende Krypto-Kurse. Bitcoin profitiert kräftig, manche Altcoins legen sogar zweistellig zu.Die USA und Iran haben sich offenbar auf ein Ende ihrer Auseinandersetzung verständigt, inklusive Öffnung der Straße von Hormus. Für die Finanzmärkte ist das ein Befreiungsschlag, und Bitcoin gehört zu den größten Profiteuren. Am Montagmorgen kratzt die Kryptowährung an der 66.000-US-Dollar-Marke, ein Plus von gut zwei Prozent binnen 24 Stunden. Kurz vor 9:00 deutscher Zeit kostet ein Bitcoin 65.733 Euro. Das Sentiment profitiert vor allem vom sinkenden Ölpreis, denn die hohen Energiepreise hatten zuletzt die Inflationssorgen angeheizt …
Enthaltene Werte: BTC~USD,WDC~BTC,ETH~USD,ZEC~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE