BÖRSE AKTUELL: Die Straße von Hormus ist endlich wieder geöffnet (15.06.2026)

Die wichtigsten Markt News des Tages kommen aus dem Nahen Osten: Die Vereinigten Staaten und der Iran haben eine Vereinbarung getroffen, die eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie die schrittweise Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Für Anleger ist dies eine der bedeutendsten Entwicklungen der letzten Monate und sorgt für starke Bewegungen an den globalen Finanzmärkten. In unserer Analyse zu Börse Aktuell erfahren Sie, welche Auswirkungen das auf Aktien, Rohstoffe, Währungen, Anleihen und Kryptowährungen hat.

Geopolitik: Iran und USA erzielen Einigung

Die Nachricht wurde zunächst vom pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif bestätigt. Später folgten offizielle Stellungnahmen von US-Präsident Donald Trump sowie Irans Vize-Außenminister Kazem Gharibabadi. Die Unterzeichnung des Memorandums soll am Freitag in der Schweiz stattfinden.

Zu den wichtigsten Punkten der Vereinbarung gehören:

Sofortige Einstellung militärischer Operationen auf allen Fronten, einschließlich des Libanons.

Mehrere Treffen von Vermittlern beider Seiten zur Ausarbeitung der Details des Abkommens.

Schrittweise Öffnung der Straße von Hormus.

Verzicht Irans auf Transitgebühren während der 60-tägigen Waffenruhe.

Räumung von Seeminen in der Region.

Verdünnung eines Teils der angereicherten Uranbestände als zentrale Bedingung des Abkommens....

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