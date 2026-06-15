SpaceX hat am Freitag den größten Börsengang der Geschichte hingelegt. Mit einem Emissionserlös von 75 Milliarden Dollar sprengte die bisherigen Rekorde mit Leichtigkeit. Zudem debütierte die Aktie mit einem ordentlichen Aufschlag an der Nasdaq. Doch damit nicht genug: Im Anschluss kletterte der Kurs sogar so stark, dass das AKTIONÄR-Kursziel erreicht wurde.• SpaceX knackt am ersten Handelstag das AKTIONÄR-Kursziel.• Elon Musk wurde dank des Börsengangs von SpaceX zum ersten Billionär der Geschichte.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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