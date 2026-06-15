Die TUI-Aktie hat den Turbo gezündet. Nachdem der Kurs des weltgrößten Touristikkonzerns bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag in Summe um +9% zugelegt hat, setzt sich die Aufwärtsbewegung auch am Montagmorgen fort. Mit einem Kursplus von +5% springt TUI an die Spitze des MDAX. Was steckt hinter der Mini-Rallye der TUI-Aktie und kann sie noch weitergehen? Entspannung am Persischen Golf Auslöser des starken Kursaufschwungs der TUI-Aktie dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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