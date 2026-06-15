Die starke Entwicklung der Energiepreise hat den Energiesektor in diesem Jahr zu einem der größten Gewinner an den Börsen gemacht. Vor allem der deutliche Anstieg des Ölpreises infolge des Iran-Krieges sorgte für kräftige Kurszuwächse bei zahlreichen Energieaktien. Trotz der insgesamt hohen Bewertungen lassen sich jedoch weiterhin Unternehmen finden, die vergleichsweise günstig bewertet sind und gleichzeitig mit attraktiven Dividendenrenditen überzeugen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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