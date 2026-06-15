Die Gerresheimer-Aktie hat sich in den vergangenen Monaten eindrucksvoll erholt. Nach dem Absturz auf rund 16 € Ende Februar notiert sie inzwischen wieder deutlich höher. Am Montag startet sie aktuell unverändert und steht bei 25,20 €. Damit stellt sich die zentrale Frage: Handelt es sich lediglich um eine technische Gegenbewegung - oder deutet die jüngste Entwicklung auf eine nachhaltige Verbesserung der Lage hin? Großinvestoren stocken auf Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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