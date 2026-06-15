Die Aktie von Uber Technologies hat in den vergangenen Monaten deutlich schwächer abgeschnitten als der breite Markt. Trotz dieser Kursentwicklung sehen einige Analysten die langfristigen Wachstumstreiber des Konzerns weiterhin intakt und verweisen auf die strategische Positionierung im Bereich autonomer Mobilität, Lieferdienste und digitaler Kundenökosysteme. Während viele Investoren vor allem die Risiken durch Robotaxis und neue Wettbewerber diskutieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de