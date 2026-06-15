Mit nur einem Klick landen Sneaker, Beauty-Produkte und Co. im Warenkorb. Wie stark Social Media und Influencer den Kaufrausch bei Jugendlichen anheizen - und was Eltern wissen sollten. Influencer und soziale Medien haben inzwischen einen erheblichen Einfluss auf das Online-Shopping-Verhalten von Kindern und Jugendlichen. So werden 47 Prozent der Jungen und Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren durch Werbung auf Social-Media-Plattformen auf Produkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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